Fransk avis forbløffer

VM-finalens dommer Szymon Marciniak får stor ros for sin indsats. Bare ikke i Frankrig

Det er sjældent, at fodbolddommere ligefrem roses efter en kamp. Særligt de dramatiske af slagsen.

Ikke desto mindre væltede det ind med positive tilkendegivelser til polske Szymon Marciniaks efter præstationen i gårsdagens VM-finale, hvor den 41-årige dommer da også lod til at ramme rigtigt på langt de fleste vigtige kendelser.

Så meget, at han ikke behøvede at kigge på VAR-monitoren en eneste gang trods tre dømte straffespark.

Szymon Marciniak havde nok at se til. Foto: Odd Andersen/Ritzau Scanpix

I Frankrig er de dog ikke synderligt imponerede over dommeren.

Den store sportsavis L'Équipe giver karakterer til spillerne efter kampen, men også dommeren får bedømt præstationen, og det er ikke rar læsning for polakken.

2 ud af 10 får han. Og det er dårligt. Rigtig dårligt. Ingen spillere får således dårligere end 3, og det var kun en svagt spillende Antoine Griezmann og Theo Hernandez, der var nede på det niveau.

- Den erfarne Champions League-dommer, polakken Szymon Marciniak, levede ikke op til begivenheden - og endnu mindre til sit job, lyder det indledningsvist.

- Straffesparket til Angel Di Maria var tyndt og ikke meget anderledes end det, som han afviste at dømme til Marcus Thuram, men den polske VAR-dommer ville ikke stille spørgsmålstegn ved sin kollega foran hele verden, lyder det med henvisning til situationen, hvor franskmanden i stedet for straffe fik gult kort for film.

Herefter følger flere eksempler på fejlkendelser set med franske briller.

Også landstræner Didier Deschamps var forbeholden med roserne efter kampen.

- Jeg skal være forsigtig - du så det lige så godt som jeg. Det kunne have været værre, det kunne have været bedre.

- Jeg har lige diskuteret dette med dommeren efter kampen, men jeg ønsker ikke at gå i detaljer med, hvad vi talte om, sagde landstræneren efter kampen ifølge The Guardian.