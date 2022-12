Fransk chok: Girouds VM-finale i fare

Problemerne har stået i kø for landstræner Didier Deschamps op til VM-finalen søndag. Nu er Olivier Girouds finaledeltagelse angiveligt i fare

Bedst som alle troede, at det franske hold nu endelig var fri for problemer efter at være kommet af med den virus, der har raseret landsholdslejren, kan man godt tro om igen.

I hvert fald ifølge L'Équipe.

Den franske sportsavis skriver, at Olivier Giroud døjer med en mindre knæskade og derfor er tvivlsom til søndagens store VM-finale mod Argentina.

I Ballon d'Or-vinderen Karim Benzemas fravær har Giroud vikarieret som 9'er med bravur.

Den hovedstødsfarlige franskmand har scoret fire gange og har været selvskrevet til startopstillingen.

Karim Benzema blev skadet kort inden VM, men blev aldrig erstattet af en anden spiller i den franske trup. Dermed er det i teorien muligt, at Benzema kan benyttes på græstæppet mod Argentina.

Stjernen selv har ikke meldt andet ud end en kryptisk besked på Instagram med ordene:

'Jeg er ikke interesseret'.

Om den 34-årige angriber hentyder til at spille i VM-finalen vides ikke.

Lørdag var der ellers gode nyheder i den franske landsholdslejr, da Raphael Varane, Ibrahima Konate og Kingsley Coman vendte tilbage til træningen efter sygdom.

Nu er bekymringerne atter tilbage.

I tilfælde af at Olivier Giroud ikke bliver klar til start - og hvis Benzema heller ikke spiller - er Marcus Thuram et godt bud på den næste franske 9'er i køen.

Den 25-årige Borussia Mönchengladbach-spiller er blevet skiftet ind tre gange i turneringen.

