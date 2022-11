Fransk chok: Karim Benzema misser VM

En lårskade medfører, at Karim Benzema ikke kommer i aktion ved VM

VM-slutrunden bliver uden den franske megastjerne Karim Benzema.

Det oplyser Frankrigs fodboldforbund.

Det er en lårskade, som forårsager afbuddet, der i den grad må siges at være et voldsomt slag for de regerende verdensmestre.

- Hele holdet deler Karims bedrøvelse og ønsker ham hurtig bedring, lyder det fra forbundet på Twitter.

Årets vinder af Ballon d'Or har kæmpet med skavanker frem mod slutrundens start. Lørdag deltog han dog i landsholdets træning, men her gik det så galt.

Real Madrid-ikonet måtte udgå før tid, og dommen over uheldet er af trist karakter. Angriberen er ukampdygtig i de næste uger, og den prognose betyder, at deltagelse ved VM er umulig.

Det franske landshold er i forvejen hårdt ramt af skader forud for begyndelsen på titelforsvaret.

Store profiler som N'Golo Kanté og Paul Pogba kommer heller ikke aktion ved slutrunden, og nu må landstræner Didier Deschamps så forholde sig til endnu et afbud.

- Jeg er ekstremt ked af det på vegne af Karim, der havde dette VM som et af sine største mål. På trods af de seneste tilbageslag, har jeg fuld tiltro til min trup. Vi vil gøre alt for at imødekomme den enorme udfordring, der venter os, siger landstræner Deschamps.

Frankrig er i gruppe med Danmark, der venter i anden runde af puljespillet. Verdensmestrene åbner deres VM tirsdag aften imod Australien.