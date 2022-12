Fransk frygt for kamel-virus

Der er sygdom i den franske trup forud for VM-finalen mod Argentina. Der er frygt for den såkaldte kamel-virus

Der er noget i luften ... og det er ikke godt.

Det er de bevidste om i den franske VM-lejr, hvor Qatars temperatursvingninger og vira har sat sit aftryk på spillerne.

Ganske vist brænder der en ild i spillerne, efter at de onsdag kvalificerede sig til den anden VM-finale i træk - men ellers er det så som så med heden.

Faktisk var der decideret køligt på Al Bayt Stadium, da Marokko blev besejret 2-0. Og det er faktisk et problem, fastslår landstræner Didier Deschamps over for en fransk journalist.

- Du er her selv. Du må have bemærket, at temperaturen er faldet, sagde landstræneren efter semifinalen.

Og han har ret.

For hvor temperaturen ved turneringens start dagligt nåede langt over 30 grader, så er den nu i midten af december omkring halvdelen. Og det er en dårlig cocktail for elitesportsfolk.

Annonce:

- Der er fuld aircondition i alle bygninger, og der er flere spillere med influenzalignende symptomer. vi forsøger at beskytte spillerne, men de store fysiske udfoldelser svækker immunforsvaret og opbygger træthed. Vi er en anelse mere udsat for vira. For Dayot (Upamecano, red.) startede det eksempelvis efter kampen mod England, sagde Deschamps.

Det er corona-varianten MERS-CoV, der er på spil. Den bliver populært kaldt kamel-virus, da den har ramt den arabiske verdens kameler hårdt.

Og måske altså de franske spillere.

I hvert fald sad Upamecano på bænken mod Marokko efter ikke at have kunnet træne med i dagene op til semifinalen. Og Adrien Rabiot var helt ude. Under kampen havde Kingsley Coman det heller ikke godt.

Det var derfor, at Didier Deschamps endte med at skifte Randal Kolo Muani for Ousmane Dembélé. I bagklogskabens klare lys et fremragende valg, da Kolo Muani kun skulle bruge et lille minut på banen for at gøre det til 2-0.

Upamecano har været ramt af sygdom. Foto: Franck Fife/Ritzau Scanpix

Frygter ikke Messi

Nu gælder det så Argentina i finalen. Eller Lionel Messi og co.

For den argentinske troldmand med fast bopæl i Paris har været udslagsgivende for argentinerne. Og selvom der er respekt, så får en Messi i topform ikke franskmændene til at ryste i bukserne.

Annonce:

- Messi skræmmer os ikke. Argentina er et fantastisk hold, men vi har et par dage at forberede os i.

- At spille to finaler i træk er en fantastisk følelse, og vi vil arbejde stenhårdt for at vinde, siger semifinale-målscorer Theo Hernandez.

Og han bliver bakket op af alletiders bedste franske målscorer, Olivier Giroud:

- Messi er en fantastisk spiller. Men han får ikke lov til at få sin bedste aften. Vi vil vinde den kamp og dette VM, og vi vil gøre alt for at stoppe ham.

- Der er ikke kun Messi på det hold. De har fremragende spillere, der arbejder for holdet. Det er derfor, de er så stærke, siger den franske målræv.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Fik du læst?

Legende-træner raser: 'Han er et røvhul'

Helt vildt: Benzema i spil til finalen

VM-fans raser over præsident: Du er en tyv!

Kaos efter VM-brag: 100 mennesker anholdt