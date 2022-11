Fransk spekulation inden Danmark-kamp

Det er ikke kun her i Danmark, at vi ser stort frem mod VM-opgøret mod Frankrig lørdag. Også i de franske medier bliver der spekuleret på højtryk før kampen

Vi har slået dem to gange i år. I juni og september.

Senest for to måneder og én dag siden.

Derfor tager franskmændene uden tvivl ikke let på opgaven, og også de franske medier tager det danske hold yderst alvorligt.

Danmarks styrke samt det faktum, at franskmændene med en sejr allerede kan spille sig videre i slutrunden, gør, at The Blues med al sandsynlighed stiller med den absolut stærkeste opstilling. Det vurderer journalist Gregory Pras fra Canal+.

- Den første kamp mod Australien var god med fire mål, så jeg tror ikke, at Didier Deschamps kommer til at lave en masse om. Han vil vinde, siger Pras.

Der bliver dog med sikkerhed foretaget mindst én ændring.

Artiklen fortsætter under billedet...

Lucas Hernandez blev skadet mod Australien. Foto: Francois-Xavier Marit/Ritzau Scanpix

Lucas Hernandez er skadet, og det kan bane vejen for bror Theo på venstre back-positionen.

Annonce:

Det mener den franske avis L'Equipe også er den mest sandsynlige erstatning for Lucas Hernandez imod Danmark.

Den store sportsavis har givet dens bud på en fransk startopstilling, der blandt andet også tæller Raphaël Varane og Jules Koundé:

Lloris - Koundé, Varane, Upamecano, T. Hernandez - Tchouaméni, Rabiot - Dembélé, Griezmann, Mbappé - Giroud.

Starter Dolberg?

Kasper Dolberg startede på toppen mod Tunesien, men det franske medie RMC Sport spekulerer i, om den danske landstræner mon ændrer på den position mod Frankrig.

'Han var meget skuffende mod Tunesien, da Danmark indledte VM, og Kasper Dolberg kan ryge på bænken til opgøret mod Les Bleus denne lørdag', skriver de.

Artiklen fortsætter under billedet...

Det var ikke meget, der lykkedes for Kasper Dolberg mod Tunesien. Danskeren fik dog heller ikke meget at arbejde med i løbet af opgøret. Foto: Lars Poulsen

Mod Tunesien blev Dolberg skiftet ud til fordel for Andreas Cornelius i anden halvleg. Derudover råder Kasper Hjulmand også over angribere som Martin Braithwaite, Jonas Wind og Yussuf Poulsen.

Annonce:

Ifølge det franske sportsmedie Le10Sport var det imidlertid ikke kun Kasper Dolberg, der skuffede.

'Jeg kunne ikke genkende Danmark', skriver journalisten Bernard Colas og hentyder dermed til landsholdets samlede præstation.

Men ser man bort fra Tunesien-kampen, er Danmark et hold, som franskmændene frygter, mener han.

'Det er et solidt hold med talentfulde spillere, som kan tilpasse sig og spille god fodbold. Vi så det til EM trods de svære forhold med Eriksen. Franske fans ved, at Danmark var bedre mod Frankrig i Nations League, og med alle vores skader, så skal vi være forsigtige'.

Kampen starter klokken 17.00 dansk tid og kan følges live her på Ekstra Bladet.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave