Fransk VM-chok: Må undvære endnu en stjerne

Frankrigs fodboldlandshold, som Danmark møder i det indledende gruppespil ved VM, er ramt af endnu en skade.

Paris Saint-Germain-stopperen Presnel Kimpembe når ikke at blive helbredt for den skade, der har plaget ham de seneste uger og må derfor blive hjemme fra Qatar.

Det oplyser Frankrigs Fodboldforbund (FFF) på sin hjemmeside.

Landstræner Didier Deschamps har indkaldt Axel Disasi som erstatning for Kimpembe. Disasi spiller til daglig for Monaco og har stadig sin landsholdsdebut til gode.

Deschamps må i forvejen se bort fra to erfarne midtbanespillere i form af Paul Pogba og N'Golo Kanté, der også er ukampdygtige.

Tidligere mandag meddelte landstræneren, at han har udtaget angriberen Marcus Thuram som 26. og sidste mand til sin VM-trup.

Landstræneren valgte at holde en plads åben, da han i sidste uge offentliggjorde sit VM-hold.

Thuram var også en del af Frankrigs EM-trup sidste sommer, hvor han kom på banen en enkelt gang som indskifter i ottendedelsfinalen mod Schweiz.

Her stod han for en af de franske scoringer i straffekonkurrencen, der endte med at sende franskmændene ud af turneringen.

Den 25-årige Mönchengladbach-spiller har scoret ti gange i Bundesligaen i efteråret og er søn af landsholdslegenden Lilian Thuram, der var med til at vinde VM i 1998.

