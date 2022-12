Frygter uroligheder: 10.000 betjente på gaden

Over hele verden var Marokkos fans samlet i glædesrus efter lørdagens historiske VM-bedrift med sejren over Portugal. Og jublen udviklede sig desværre også til voldsomme scener i Paris

Scenerne i flere europæiske storbyer lørdag, da Marokkos landshold sensationelt havde spillet sig i VM-semifinalen i fodbold, vakte bekymring i Frankrig.

Og i særdeleshed i Paris.

Der bor rundt regnet én million marokkanere i Frankrig, og det ventes, at størstedelen af dem vil følge kampen onsdag aften i Qatar.

I weekenden førte fejringen af kvartfinalesejren over Portugal til uroligheder, og politiet i Paris måtte tage tåregas i brug for at splitte folk ad. Det endte med 100 anholdelser, hvoraf de 80 endte endte i arresten.

Derfor bliver der ikke taget nogen chancer onsdag.

Avisen Le Figaro skriver, at indenrigsminister Gérald Darmanin har besluttet at sende i alt 10.000 betjente på gaden.

Halvdelen kommer på arbejde i hovedstaden, mens den anden halvdel fordeles i andre byer rundtom i Frankrig.

Han afviste desuden at spærre Champs-Élysées af, selvom ordføreren for Paris' ottende arrondissement, Jeanne d'Hauteserre, havde givet udtryk for det, fordi man i Paris frygter, at det bliver et sandt kaos.

Til gengæld indstilles trafikken på flere letbaner og togstrækningen fra klokken 18.30, og de lokale myndigheder har fået til opgave at fjerne alt, hvad der kan bruges som kasteskyts, samt andre farlige genstande i bybilledet, skriver nyhedsbureauet AFP.

