Frygter værre liv efter VM

Med regnbueflag og One Love-anførerbind har VM-fans protesteret mod Qatars LGBT+-rettigheder, siden slutrunden gik i gang 20. november.

Men mange LGBT+-personer i regionen frygter, at den vestlige solidaritet kan gøre mere skade end gavn.

Det skriver nyhedsbureauet AFP.

Det, der egentlig er ment som gestus til det lokale LGBT+-miljø, har i stedet udløst en strøm af homofobi, lyder det fra aktivister og personer i miljøet.

Det skaber nye risici for en gruppe, der i lang tid har været afhængige af diskretion for at kunne klare sig.

- Det er ikke rart at leve i skyggen, men det er heller ikke rart at leve midt i rampelyset, lyder det fra en 32-årig entreprenør fra nabolandet Bahrain.

Personen har ønsket af været anonym af hensyn til sin sikkerhed.

I Qatar er homoseksualitet ulovligt. Forud for den internationale turnering har kritikken af Qatars forhold til LGBT+-rettigheder været højlydt.

Anførere fra syv europæiske landshold havde planlagt at bære et regnbuestribet anførerbind som en del af en diversitetskampagne.

Fodboldspillerne bakkede dog ud, da Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) truede med sportslige sanktioner.

- Verdensmesterskabet vil slutte, FIFA vil rejse, og hadet vil blive ved, lyder det fra den anonyme person.

Debatten, som nogle tager op ud fra et håb om at gøre verden bedre, giver bekymringer hos andre.

- Ingen i LGBT+-miljøet her er nogensinde blevet spurgt om deres holdning til, hvad de tænker, at regnbueflaget kan gøre, siger kilden.

- Jeg er bekymret for fremtiden.

Qatar er også blevet kritiseret for landets behandling af migrantarbejdere.

Op til og under VM har FIFA holdt fast i ikke at blande sport og politik. Fifas præsident, Gianni Infantino, har sendt et brev til de 32 nationer, der deltager ved VM.

Her lød en opfordring til at 'lade fodbold være i centrum' og 'undlade, at fodbold bliver trukket ind i enhver ideologisk eller politisk kamp, der findes', skriver AP.