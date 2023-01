Gareth Bale i chok efter hjemmerøveri

Gareth Bale og konen Emma er begge i chok efter et bevæbnet hjemmerøveri hos konens moster under VM i Qatar

Under VM i Qatar måtte den engelske landsholdsspiller Raheem Sterling rejse hjem, fordi kriminelle havde tiltvunget sig adgang til stjernens hjem og nappet værdigenstande for flere millioner kroner.

Nu skriver britiske The Sun, at også den walisiske stjerne Gareth Bale har haft et hjemmeindbrud tæt inde på livet.

Og dét endda et noget værre et af slagsen.

Fire maskerede mænd skulle i slutningen af november være trængt ind i hustruen Emmas mosters hus.

Gareth Bale sammen med hustruen Emma Rhys-Jones til James Bond-premiere tilbage i 2015. Foto: Hubert Boesl/Ritzau Scanpix

Mindst én af mændene var bevæbnet og truede mosteren, der uheldigvis befandt sig i hjemmet.

- Hvor er guldet? Vi vil have guldet, lød det truende fra den bevæbnede mand.

Mosteren fortalte, at hun ikke havde noget guld i huset, og den kriminelle bande flygtede efterfølgende tomhændet fra stedet.

En kilde tæt på familien har til The Sun sagt, at Gareth Bale og hustruen Emma begge er dybt chokerede og bekymrede efter hændelsen.

En mand er angiveligt blevet arresteret af politiet, der stadig arbejder på at finde resten af gerningsmændene.

Efter en mangeårig karriere i både Tottenham og Real Madrid skiftede Gareth Bale i sommer til Los Angeles FC på en fri transfer.

Han spillede fem ud af seks halvlege ved VM i Qatar, hvor det dog kun lykkedes Wales at skrabe ét point sammen i de tre gruppekampe.