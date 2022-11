Giftigt omklædningsrum: Stjerner taler ikke sammen

Belgien gik ind til VM som outsidere, men sådan har De Røde Djævle langt fra præsteret hidtil i turneringen.

Det skyldes ifølge flere internationale medier, at der er voldsomme, interne stridigheder i den belgiske spillertrup.

Nu melder stjernerne Thibaut Courtois og Eden Hazard dog klart ud. Historierne er løgn og latin. Alle er glade og tilfredse i den belgiske trup.

- Der skete intet efter kampen mod Marokko. Rygterne er bare nonsens. Vi holdt bare et spillermøde. Der var ingen diskussion mellem Vertonghen og mig. Jeg er ikke idiot. Han er meget større end mig, sagde Eden Hazard på tirsdagens belgiske pressemøde.

Eden Hazard har ikke haft meget at grine af i Qatar. Foto: Amanda Perobelli/Ritzau Scanpix

- De ting, der bliver skrevet, passer ikke. Problemet er, at I tror på alt, I læser. Det er ikke altid spillerne, der giver informationer til pressen. Der er mange personer omkring holdet. Hvis vi finder ud af, hvem der har lækket det her, så bliver det hans sidste dag på landsholdet, rasede Thibaut Courtois.

Historierne om uroen i Belgiens trup har været mange.

Kevin De Bruyne og Jan Vertonghen har diskuteret i medierne, om hvorvidt truppen er for gammel til at vinde VM, og landstræner Roberto Martínez har indrømmet, at der er spændinger i omklædningsrummet.

Franske L'Equipe skriver dog, at situationen er blevet yderligere tilspidset, og at flere af spillerne har været ved at ende i et regulært slagsmål. Det skulle være Kevin De Bruyne, Jan Vertonghen og Eden Hazard, der var ved at flyve i flæsket på hinanden, inden Romelu Lukaku lagde sig imellem. Og så lytter man ...

Jan Vertonghen og Kevin de Bruyne har brugt mere tid på at skændes med hinanden end dommerne under VM. Foto: Fadel Senna/Ritzau Scanpix

L'Equipe beskriver ligeledes, at flere af spillerne ikke taler sammen overhovedet.

Angriberne Romelu Lukaku og Michy Batshuayi er ikke bedste venner, mens Leandro Trossard ikke taler ikke med Eden Hazard på grund af jalousi over spilletid.

De to største stjerner, Kevin De Bruyne og Thibaut Courtois, taler heller ikke sammen, da De Bruynes ekskæreste tidligere var ham utro med den belgiske keeper. En episode, De Bruyne beskrev i sin biografi fra 2014.

Belgien møder Kroatien i en skæbnekamp på torsdag.

