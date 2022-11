Giroud slog ud efter mig

Verdensklasse fornægter sig ikke!

Kylian Mbappe scorede begge mål og sikrede Frankrig en 2-1 sejr over Danmark på en aften, hvor den danske forsvarsspiller Joachim Andersen var ærgerlig over, at danskerne ikke fik forhindret de to scoringer.

- Jeg kommer ikke til at drømme om Mbappe i nat. Men han er jo verdensklasse, det må vi erkende, siger han.

Han er dog irriteret over, at danskerne ikke var mere aggressive ved de to franske scoringer. For de kunne være undgået.

- Ved det første mål var vi tre omkring Mbappe. Det skulle vi have gjort meget bedre.

- Ved det andet mål er indlægget godt, og hans løb er fint, men det er tæt under mål. Det kunne vi godt have afværget bedre. Mbappe er heldig at få den i mål med hoften, mener Joachim Andersen.

Olivier Giroud kom ikke frem til de store chancer i kampen. Foto: Lars Poulsen

Undervejs i opgøret havde han mange drabelige dueller mod Olivier Giroud.

Der blev gået til stålet i en sådan grad, at der var alvorlig tænding på hos dem begge.

På et tidspunkt var den franske angriber så irriteret, at han slog ud efter den danske stopper.

- Jeg sad hele tiden tæt på ham, som jeg altid gør med min modstander.

- På et tidspunkt slog han ud efter mig, fordi han blev lidt sur. Han synes, jeg holdt for meget i ham. Men sådan er det, forklarer Joachim Andersen, der ikke følte anledning til at reagere yderligere overfor den 36-årige franske bomber.

Med 1-2 nederlaget er Danmark nu under massivt pres.

De skal vinde over Australien for at komme videre i VM-turneringen.

- Vi har sat os selv i en meget presset situation. Men vi skal kunne slå Australien, der kæmper og slås. De minder mig om et britisk mandskab, siger Joachim Andersen, der mener, at Danmark godt kunne have vundet opgøret mod Frankrig.

- Vi havde to gode chancer mod dem efter pausen. Vi burde have scoret i de situationer. Jeg synes ikke Frankrig er særlige farlige. de har ikke mange chancer, mener han.

