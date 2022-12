Godt nyt efter Pelé-chok

Den brasilianske fodboldlegende Pelé er i stabil tilstand.

Det skriver hospitalet, han er indlagt på.

- Den tidligere fodboldspiller er i fuld kontrol og er i stabil tilstand, skriver hospitalet ifølge ESPN.

Der gik et chok igennem fodboldverdenen i går, da det kom frem, at Pelé var indlagt for at blive behandlet for sin kræftsygdom.

Lægerne kunne også konstatere, at den 82-årige brasilianer har hjerteproblemer, og lægerne har lavet en række medicinske tests.

Selv om det ikke er første gang, Pelé bliver indlagt for at blive behandlet for kræft, skrev ESPN i går, at der var indikationer på, at det medicinske hold og familien denne gang var bekymrede.

I et opslag på Instagram skriver Pelés datter Kely Nascimento, at der ikke er tale om 'en nødsituation'.