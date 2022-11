Gør som DBU: Nok er nok!

- Nok er nok. Vi vil ikke længere tale politik. Vi er her for at spille fodbold.

Det lyder formentlig bekendt, men den her gang kom ordene ikke fra Kasper Hjulmand, DBU-bosserne eller landsholdsspillerne.

De kom fra Hollands landstræner Louis Van Gaal, der torsdag var en mand på mission, da han tog imod spørgsmål fra den sultne, hollandske presse.

Det må ikke længere handle om politik, protester, menneskerettigheder og One Love-armbind. For Holland vil være verdensmester, og det bliver de ikke, hvis han og spillerne hele tiden skal have FIFA- og Qatar-kritiske spørgsmål stoppet ned i halsen, måtte man forstå.

- Kommer der en markering fra jer i morgen (fredag, red.) som protest mod, at I er blevet advaret mod at spille med regnbuebindet?

- Nej, lød det iskolde svar fra den 71-årige chef.

Holland var sammen med Belgien, Wales, Tyskland, England, Danmark og Schweiz de nationer, der havde planer om at spille med One Love-armbindet, men droppede det efter trusler om sportslige sanktioner fra FIFA.

Tyskerne lavede dog en markering, der gik verden rundt i minutterne op til deres kamp mod Japan. Et opgør, de sensationelt tabte.

Spillerne holdt sig for munden på det obligatoriske holdfoto, og det kunne ikke tolkes som andet end et symbol på, at man ikke må udtrykke sin mening over for Qatar og FIFA under det her VM.

Foto: Annegret Hilse/Ritzau Scanpix

Og van Gaal skal ikke kunne sige, om protesten havde noget at sige i forhold til nederlaget.

- Det er spørgsmålet, lød det.

- Hvad er svaret?

- Det er spørgsmålet. Jeg vil ikke tage nogen chancer. Jeg er her for at blive verdensmester, gentog han.

Ved sin side på podiet havde Van Gaal forsvarsspiler Denzel Dumfries, og han var enig med sin træner.

Men Marten de Roon, en af de hollandske marginalspillere, har tidligere leget lidt med sine evner foran redigeringsmaskinen ved at photoshoppe regnbuebind på armene af sine holdekammerater.

Alle DBU-bosserne stillede sig onsdag til rådighed for pressen og tilkendegav, at man ikke længere støtter FIFA-præsident Gianni Infantino. Blandt andet efter forbuddet om at bruge One Love-armbindet.

DBU adresserede desuden, at man fremover vil komme til at fokusere mere på sportslige spørgsmål.

Foto: Lars Poulsen

