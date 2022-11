Grabara vraget til VM: Her er hans overraskende reaktion

VM bliver uden Kamil Grabara.

Mange havde spået FC København-målmanden en plads i den polske VM-trup, men da landstræner Czesław Michniewicz torsdag løftede sløret for de 26 navne, der skal pakke kufferten og rejse til Qatar, glimrede Kamil Grabara ved sit fravær.

Wojciech Szczesny, Lukasz Skorupski og Bartlomiej Drągowski fra henholdsvis Juventus, Bologna og Spezia skal udgøre det polske målmandsteam, mens Kamil Grabara, der debuterede for landsholdet i juni, må følge slagets gang hjemme fra sofaen.

Hvis Kamil Grabara er skuffet over den manglende VM-udtagelse, skjuler han det meget godt, da Tipsbladet møder FCK-målmanden fredag.

- Når jeg ikke er på listen, må det betyde, at jeg ikke er god nok, siger Kamil Grabara og tilføjer:

Annonce:

- I sidste ende er jeg tilfreds med, hvad jeg har præsteret. Jeg var skadet ved seneste landsholdssamling, og lige siden jeg kom tilbage, har jeg gjort det bedste, jeg kunne. Jeg vandt pladsen tilbage i FC København efter hård konkurrence, og jeg har gjort det godt. Mere kan jeg ikke gøre, og hvis det ikke er nok, er det sådan, det er.

- Ingen er garanteret en plads til en VM-slutrunde, og måske forholder det sig bare sådan, at jeg ikke er dygtig nok. Det er jo fair nok.

Polens landstræner fastslog torsdag, at det faktum, at Kamil Grabara for nyligt er vendt tilbage fra en skade, og i øvrigt spiller med en maske, har været medvirkende til, at han har fravalgt FCK'eren.

- Jeg har ikke talt med ham. Hvis det har haft betydning for ham, er det fair nok. Jeg er bare glad for, at det tydeligvis ikke har betydet noget som helst for FC København, fastslår Grabara.

Han understreger, at han skal se alle Polens kampe fra sofaen, men i det skjulte har han også et rigtig godt øje til Danmark.

- I sidste ende er jeg jo polak, og jeg vil altid holde med landsholdet. Men der er jo også et andet landshold, som spiller i rødt og hvidt, som jeg afgjort også vil heppe på.

Annonce:

- Rent faktisk tror jeg, at det ene landshold har en lidt bedre chance til VM end det andet, så mon ikke, at jeg skifter trøje undervejs og lærer en ny nationalmelodi, siger FCK-keeperen og spår dermed en stor dansk VM-slutrunde.

Polen og Danmarks respektive VM-grupper parres efter det indledende gruppespil, og det betyder, at de to nationer rent faktisk kan møde hinanden i ottendedenslfinalen i Qatar.

Men det bliver altså uden Kamil Grabara.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Har du abonnement til Ekstra Bladet+, kan du læse meget fra Ekstra Bladets eksklusive interview med Sepp Blatter, der blandt andet smider flere af sine tidligere venner under bussen. Læs historien lige her:

Blatter udleverer VM-bagmand: Han købte stemmer

I Ekstra Bladets podcast, Blodbold, kan du høre Blatter fortælle mere om den rådne del af det smukke spil.

--------- SPLIT ELEMENT ---------