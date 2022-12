Grædende Suarez efter VM-drama: Fifa er altid i mod os

Med et sent sejrsmål i 2-1-sejren over Portugal snuppede Sydkorea fredag en billet til ottendedelsfinalerne ved VM, som Uruguay ellers længe lå til at få.

Uruguay manglede ét mål mere i sin 2-0-sejr over Ghana, men trods to appeller for straffespark og flere chancer kom forløsningen ikke.

- Fifa er altid i mod os, siger angrebsveteranen Luis Suarez ifølge Reuters med henvisning til straffesparks-situationerne.

35-årige Suarez, der spillede ved sin fjerde VM-slutrunde, hævder desuden, at han blev nægtet adgang til sin familie efter kampen.

Det Internationale Fodboldforbund (Fifa) var også i den situation synderen, mener han.

- Jeg ville hen og kramme min familie, men folk fra Fifa kom og sagde nej.

- Men man så en franskmand med sine børn på udskiftningsbænken, siger Suarez med henvisning til en tidligere kamp ved slutrunden.

Uruguays landstræner Diego Alonso erkender, at holdet skulle have scoret til 3-0 på en af de store chancer, som det havde i slutfasen mod Ghana.

Men han fremhæver også, at Uruguay ville have været videre, hvis ikke Portugal i anden gruppekamp mod Uruguay havde fået et 'forkert dømt' straffespark, som Bruno Fernandes scorede på til slutresultatet 2-0.

- Fifa sagde til os, at det portugisiske straffespark ikke var ikke straffespark.

- Holdet gjorde alt for at komme videre, og vi tager hjem med en dårlig smag i munden, siger Alonso.