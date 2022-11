Griner ad franske spørgsmål: - Vist ikke det rigtige ord

Er du bange? Hvad er jeres plan? Kan I hjælpe os?

Spørgsmålene blev leveret med fransk accent til Andreas Christensen og landsholdets assistenttræner Morten Wieghorst.

For her to dage før det nu meget vigtige opgør mod Frankrig var de internationale journalister også dukket op i presseteltet ved Danmarks træningsbaner i Qatar.

Og de har taget selvsikre spørgsmål med om blandt andre profilerne Ousmane Dembele og Olivier Giroud, som Andreas Christensen kender fra Chelsea og Barcelona.

- Hvad kan du fortælle om de spillere, og hvor bange er du for deres kvaliteter?, lød det fra en fransk journalist.

Han blev mødt af et lille grin fra den danske midterforsvarer, der hurtigt viste dansk tro på egne evner.

- Ahem, jeg ved ikke, om bange er det rigtige ord. Jeg kender spillerne. De tror meget på deres evner – med god grund. Det er fantastiske spillere. Alle i Barca var glade, da Ousmane skrev under på sin nye kontrakt. Det betød meget for holdet, sagde Christensen og fortsatte:

Christensen og Højbjerg til træning i Qatar. Foto: Lars Poulsen

- De er begge store karakterer. De er gode spillere, og det bliver godt at se dem igen.

Det stoppede dog ikke der med de friske, franske spørgsmål. Det er nemlig ikke gået de franske næser forbi, at Danmark har slået Frankrig to gange i Nations League i år.

- Kan I hjælpe os med, hvordan vi finder Danmarks svagheder?

- Skal jeg hjælpe jer? Haha. Jeg tror ikke, at franskmændene har brug for hjælp. Det er sandt, at vi har mødt dem to gange i år, og holdet præsterede godt som enhed.

- Kigger du på franskmændene individuelt, har de verdensklassespillere. På bænken er der så mange gode spillere, der venter på at komme på banen. Vi har en god enhed. Vi er fleksible taktisk, og vi arbejder for hinanden. Vi har også spillere, der kan gøre noget mod alle modstandere. Og så har vi en tro på, at vi kan slå alle.

Det er den helt store test, der venter Danmark lørdag mod Frankrig på trods af de gode resultater mod franskmændene i år. Derfor bed Morten Wieghorst da heller ikke på, da han blev bedt om at udlevere Danmarks plan til en tredje fransk journalist.

Men Andreas Christensen kunne derimod godt fortælle, hvad der venter ham og hans makker(e) i midterforvaret, når Olivier Giroud trækker ind i det danske felt på lørdag.

- Oli er, hvis ikke den bedste, så en af de bedste til at være opspilspunkt. Han er så stærk og har en af de bedste førsteberøringer, jeg har set. Han er skarp i boksen, hvor han kommer med en masse fysik. Han er en af de teknisk bedste til at bruge i opspillet, siger Christensen om sin tidligere holdkammerat.