Guld-favoritten er videre

Schweiz kæmpede længe en brav kamp for at holde Brasiliens stjerner fra fadet, da de to nationer mandag mødtes ved VM, men til sidst gik det galt.

Med otte minutter igen af den ordinære spilletid scorede Manchester United-spilleren Casemiro et brag af en kasse og sørgede for brasiliansk 1-0-sejr.

Sejren var smal, men har enorm betydning.

Brasilien kan nemlig allerede nu begynde at forberede sig til en ottendedelsfinale. Sydamerikanerne har vundet to kampe i Qatar og er dermed på seks point.

Casemiro blev helten. Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

Schweiz har tre point, mens både Cameroun og Serbien har et enkelt. Det betyder, at Brasilien er sikker på at slutte minimum på andenpladsen i gruppen.

Schweiz skal slå Serbien i sidste runde for at være sikker på avancement efter mandagens kamp, hvor den schweiziske organisation skulle stå sin prøve mod de vævre og eksplosive brasilianere.

Det lykkedes længe i rigtig fin stil.

Annonce:

Brasilianerne så ud til at savne Neymar, der blev skadet i den første kamp, og kunne ikke for alvor gennembryde den velspillende defensiv. Kun momentvis var sydamerikanerne småfarlige i den første halvdel af halvlegen.

Det brasilianske angrebsspil blev mere og mere insisterende, efterhånden som halvlegen skred frem, og efter 27 minutter måtte Yann Sommer diske op med en stor redning for at holde målet rent.

Vinicius Junior løb i ryggen på Fabian Rieder og modtog et indlæg fra den modsatte side, men hans afslutning savnede saft og kraft.

I anden halvleg løsnede spillet sig. Schweizerne formåede ikke i samme grad at holde på formerne defensivt, og brasilianerne strikkede nogle fine angreb sammen. Men også Schweiz viste tænder offensivt.

Foto: Anne-Christine Poujoulat/Ritzau Scanpix

Det var lige ved at blive rigtig farligt, da Brasiliens keeper, Alisson Becker, lod sig presse unødvendigt meget af Breel Embolo, som blokerede et udspark fra brasilianeren. Helt farligt blev det dog ikke.

Annonce:

I stedet slog Brasilien til. Efter 64 minutter blev schweizerne skilt ad, og til sidst fik Vinicius Junior en friløber i venstresiden. Meget kontrolleret driblede han bolden ind i feltet og lagde den omhyggeligt forbi Yann Sommer.

Jublen brød ud i lys lue, men efter VAR-tjek blev målet annulleret for offside på Richarlison i opspillet.

Men Brasilien prøvede da bare igen. Knap 20 minutter senere scorede Casemiro et brag af en kasse. Han fik en dansende bold i feltet og halvflugtede den i netmaskerne med stor kraft via en schweizisk balle.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------