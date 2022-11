Han har gjort det før: Baneløber har særlig fortid

Baneløberen, der invaderede VM-kampen mellem Portugal og Uruguay med et regnbueflag, er selv professionel fodboldspiller og har de senere år nærmest gjort det til en spektakulær sidegeschæft at afbryde fodboldkampe med politiske protester

Der var spillet knap ti minutter af 2. halvleg i opgøret mellem Portugal og Uruguay, da spillet pludselig blev afbrudt af en baneløber, der i cirka 20 sekunder løb med opmærksomheden på Lusail Stadium i Qatar.

Iført en blå Superman-t-shirt ilede han i fuldt firspring tværs over grønsværen med et regnbuefarvet flag i hænderne.

På baneløberens ryg stod der desuden 'Respect for iranian women', mens der på forsiden stod 'Save Ukraine'.

Kampens iranske dommer Alireza Faghani måtte selv fjerne det regnbuefarvede flag, som baneløberen havde tabt i forbifarten, inden vedkommende blev fanget og siden eskorteret væk fra banen af sikkerhedsvagter.

Det tog ikke lang tid, før manden bag det opsigtsvækkende stunt fik afsløret sin identitet, og det viser sig rent faktisk, at mandagens baneløber selv er professionel fodboldspiller – godt nok i den næstbedste indiske række.

Italiensk aktivist

Hans navn er Mario Ferri, og han er født og opvokset i Italien.

Ifølge det britiske medie Daily Mail skulle 35-årige Mario Ferri, som også går under navnet 'Il Falco' (Falken), i øvrigt være en ganske habil og rutineret baneløber, der som et slags speciale har for vane at invadere fodboldbaner ved VM-slutrunder i sin blå signatur-agtige Superman -t-shirt.

Ved VM i Brasilien i 2014 begik Mario Ferri nemlig omtrent samme opsigtsvækkende stunt – dengang forsøgte han at skabe fokus på de mange fattige børn i Rio de Janeiros berygtede slumkvarterer.

Under finalen ved VM for klubhold, som tilbage i 2010 blev afholdt i Abu Dhabi, stormede Mario Ferri ligeledes grønsværen med et budskab om at befri en iransk kvinde ved navn Sakineh Mohammadi Ashtani, der i Iran var blevet dømt til døden på grund af utroskab.

Efter sit stunt i Abu Dhabi blev 'Il Falco' anholdt af myndighederne i De Forenede Arabiske Emirater. Først et par dage senere blev han løsladt.

Fire år senere blev den iranske kvinde løsladt efter ni års fængsel.

Når 'Il Falco' ikke invaderer fodboldbaner, helliger han sig desuden humanitært hjælpearbejde.

Da Rusland på brutal vis invaderede Ukraine, var den italienske fodboldspiller med til at hjælpe ukrainske flygtninge til Polen.

Mange af Mario Ferris beretninger fra Ukraine har han delt på sine sociale medier.

Bakker op om baneløber

Den portugisiske midtbanemand Rúben Neves bakkede efter mandagens kamp op om den italienske baneløbers budskaber, og Wolverhampton-spilleren opfordrede samtidig de qatarske vm-arrangører til at behandle ham ordentligt.

- Vi støtter alle op om de budskaber, der stod skrevet på hans t-shirt. Vi håber derfor heller ikke, at der nu sker ham noget. Vi forstod hans budskaber, og det tror jeg også, at resten af verden gjorde, lød ifølge den engelske avis Evening Standard fra Rúben Neves til pressen efter Portugals 2-0-sejr over Uruguay.

Tirsdag kunne den italienske ambassade i Qatar oplyse, at den italienske aktivist er blevet løsladt uden sigtelser.

Det kan udløse en fængselsstraf at være homoseksuel i Qatar. I flere rapporter op til slutrunden har LGBT-personer berettet om fængsling, krænkelser og overfald. Myndighederne i det muslimske land tillader heller ikke nogen former for demonstrationer og markeringer for LGBTQ+-rettigheder.

I sidste uge blev det dog tilladt efter pres fra FIFA at medbringe regnbueflaget til de qatarske stadioner.