Har du også undret dig? Her er forklaringen på de absurde tilskuertal

Hans Hultman, der er FIFAs Head of Media, kommer nu med en forklaring på de mærkværdige tilskuertal, som en lang række internationale medier har undret sig over lige siden VM-slutrundens åbningskamp mellem Qatar og Ecuador

Allerede da efter værterne fra Qatar søndag var blevet rundbarberet af Ecuador på Al Bayt Stadium, var der flere medier, der studsede over en enkelt bizar detalje i VM-slutrundens allerførste såkaldte match report.

Godt nok så der ud til at være forholdsvis mange tilskuere på lægterne, da det ecuadorianske mandskab udspillede qatarerne foran verdenspressen – omend en stor del af værtsnationens tilhængere forlod 'festlighederne' efter en enkelt halvleg – men det var nærmest for godt til at være sandt, hvis det storladne stadion nord for Doha havde huset hele 67.372 mennesker.

For officielt er – eller var – der kun plads til 60.000 på tilskuerrækkerne.

Annonce:

Tomme tribuner

Dagen efter var den såmænd gal igen … Da Gareth Southgates engelske tropper uddelte tørre tæsk til Iran på Khalifa International Stadium, lød meldingerne fra FIFAs officielle kanaler, at 45.334 mennesker havde overværet det målrige opgør – der i øvrigt endte 6-2 i Englands favør.

Det mærkværdige var dog også i dette tilfælde, at Khalifa International ellers kun har en kapacitet på 40.000 tilskuere.

Mere absurd blev det, da 41.721 tilskuere angiveligt skulle have overværet slaget mellem Holland og Senegal på Al Thumana Stadium, som kun kan rumme 40.000. For til det opgør viste de tv-transmitterede billeder fra ørkenstaten ellers flere gabende tomme områder på lægterne.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Mere absurd blev det, da 41.721 tilskuere angiveligt skulle have overværet slaget mellem Holland og Senegal på Al Thumana Stadium, som kun kan rumme 40.000. For til det opgør viste de tv-transmitterede billeder fra ørkenstaten ellers flere gabende tomme områder på lægterne. Foto: Ritzau Scanpix/Matthew Childs

Foto: Ritzau Scanpix/ALBERTO PIZZOLI

Alle tælles med

FIFAs Head of Media, Hans Hultman, er nu kommet med en forklaring på de misvisende meldinger.

I et skriftligt svar til Aftonbladet fortæller det internationale fodboldforbunds presseansvarlige, at tilskuertallene fra Qatar inkluderer alle, som befinder sig på stadion.

‘Det er rigtigt, at tilskuertallene inkluderer alle, der er på stadion,’ skriver Hans Hultman til den svenske avis.

Annonce:

Den altid velunderrettede britiske avis The Guardian spekulerer nu i, om tilskuertallene fra ørkenstaten i virkeligheden er en opgørelse af solgte billetter. Årsagen til de tomme sæder til f.eks. Argentinas chok-nederlag til Saudi Arabien, som ellers angiveligt skulle have underholdt hele 88.000 tilskuere, var med andre ord, fordi flere ikke var mødt op.

Stor eufori, da Saudi Arabien helt spektakulært og sensationelt besejrede forhåndsfavoritter fra Argentina, der omvendt skuffede fælt med nederlaget på 1-2. Foto: Ritzau Scanpix/Carl Recine

Det kan ifølge The Guardian sandsynligvis være, fordi flere sponsorer og vip-gæster alligevel ikke har taget turen til Qatar.

En unavngiven kilde fortæller omvendt til selvsamme avis, at de qatarske arrangører har forregnet sig i forhold til antallet af journalister og alskens tv-folk der skal rapportere fra de mange kampe, og derfor skulle der ifølge kildens forklaring altså pludselig være plads til et par tusinder mere på hvert enkelt stadion i Qatar.

Tirsdag kunne TV 2 berette at kapaciteten på de otte stadioner i Qatar blevet opjusteret på VM-slutrundens officielle side.