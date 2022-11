Helle Thorning: DBU blev truet med karantæne

Helle Thorning-Schmidt, der er formand for DBU's Governance- og Udviklingskomité, hævder, at DBU blev truet med karantæne til Simon Kjær, hvis han spiller med regnbuearmbind

Der var mere end et gult kort på spil, hvis Simon Kjær havde valgt at troppe op til kampen mod Tunesien med regnbuefarver på armen.

Ifølge Helle Thorning-Schmidt, der er formand for DBU's Governance- og Udviklingskomité, truede FIFA med en spilledags karantæne til Simon Kjær.

På Ekstra Bladets spørgsmål om, hvorvidt Danmark ikke burde være gået forrest og tage armbindet på, svarede hun:

- Det kunne man også have gjort, men man kunne have risikeret en hel spilledags karantæne. Det er det, jeg forstår, at FIFA har truet med. Eller andre sanktioner. FIFA har været lidt vævende om, hvilke sanktioner man kunne forestille sig.

Annonce:

- Jeg synes, at det er en rigtig overvejelse. Nu skal vi spille fodbold. Jeg er glad for de syv nationer, der har arbejdet sammen for det her, men måske er tiden også til at sige, at nu spiller vi fodbold. Det betyder ikke, at nogen af os opgiver kampen for, at LGBTQ+-rettigheder har en plads i fodbold generelt.

At Danmark skulle risikere en spilledags karantæne for at bære armbindet er nyt. Hidtil har der 'blot' været forlydender om, at FIFA ville straffe den pågældende spiller med et gult kort.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Helle Thorning-Schmidt er i Qatar med DBU som formand for DBU's Governance- og Udviklingskomité. Arkivfoto: Anthon Unger

Helle Thorning-Schmidt er i Qatar og repræsenterer således DBU i forbindelse med slutrunden. Hun ærgrer sig over, at man ikke har fundet en løsning på regnbueproblematikken, ligesom hun hævder, at DBU bliver anset for at være besværlige i FIFA.

- Jeg er rigtig ærgerlig over det. Jeg synes, DBU har kæmpet fra dag et for at få noget til at ske i FIFA. Det sjove er, at hernede bliver Danmark anset for at være et utrolig besværligt FIFA-medlem. Måske et af de allermest besværlige FIFA-medlemmer, fordi Danmark har kæmpet så hårdt.

Annonce:

Derfor giver hun heller ikke meget for kritikken af DBU, som har handlet om, at man ikke har markeret sig stærkt nok over for FIFA og Qatar.

- Og derhjemme bliver DBU anset for nogle, der slet ikke har gjort noget. Begge ting kan ikke være rigtige. Min opfattelse ved at være hernede et par dage er, at DBU virkelig har kæmpet hårdt for at få det anførerbind på. Men man må stille sig selv spørgsmålet, om man vil acceptere sportslige konsekvenser, der handler om et gult kort eller en hel spilledags karantæne for anføreren.

- Man skal bare huske, at der kun var syv lande ud af 211 nationer i FIFA, der synes, at det her var en god idé. Jeg synes, at DBU har kæmpet en fair kamp, og jeg er også glad for at kæmpe, siger hun.

Danmark møder Tunesien klokken 14. Med eller uden regnbuer.