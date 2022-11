Helt bizart: Undgik pressen

Nicklas Bendtner fortæller her om festlighederne i landsholdslejren i sin tid på landsholdet, hvor man godt kunne få en øl eller to til slutrunder

I toppen af ledelseshierakiet på det danske landshold var det Simon Kjær, der troppede op foran diktafonerne, da journalisterne krævede svar på det uvirkelige.

Dermed var han den mest erfarne spiller i truppen, der skulle komme på sit bud på, hvorfor Danmark ramte bunden med 1000 kilometer i timen efter et ydmygende nederlag til Australien og et pinligt VM-exit.

Men anføreren har været skadet i de seneste to kampe.

Det har Christian Eriksen, Kasper Schmeichel og Pierre-Emile Højbjerg ikke. De har alle spillet 90 minutter i samtlige gruppekampe, der blot har indbragt dem ét point, men alligevel blev de ikke sendt ud for at kommentere på torsdagens fiasko.

Artiklen fortsætter under billedet..

Bolden sejlede forbi Kasper Schmeichel, og VM-drømmen sejlede længere og længere væk. Foto: Lars Poulsen

Udover Kjær troppede Alexander Bah, Jesper Lindstrøm, Andreas Cornelius og Andreas Christensen op i pressezonen.

Annonce:

De to førstnævnte er VM-debutanter, og Cornelius har været indhopper i to ud af tre kampe.

- Det hører jo til jobbet. Det er ikke første gang, jeg er skuffet, det har jeg været før, og det er bare sådan det er, fortalte Alexander Bah blandt andet, da Ekstra Bladet spurgte ham til, hvordan det var at skulle tale til alle journalister som den første.

Artiklen fortsætter under billedet..

Christian Eriksen kunne slet ikke forstå, hvad han lige havde været vidne til. Foto: Lars Poulsen

Christian Eriksen og Joachim Andersen var begge på tv, og Kasper Hjulmand var til pressekonference, hvilket er en del af forklaringen.

Ekstra Bladet har forsøgt at få en kommentar fra DBU's kommunikationschef Jakob Høyer.

DBU har indkaldt til et pressemøde torsdag morgen klokken 10.00.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Blodbold: Fodbold på de dødes grave