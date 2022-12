Helt grotesk: - Det mest inkluderende VM

FIFA-præsident Gianni Infantino har tidligere gjort sig bemærket ved at sige, at den stærkt omdiskuterede VM-slutrunde i Qatar bliver 'den bedste nogensinde'.

Nu griber Qatars udenrigsminister, Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, muligheden for at kalde Qatars VM for 'det mest inkluderende'.

Det gør han i et længere interview med mediet Washington Post.

- Vi mener, at det her er det mest inkluderende VM. Der er mange mennesker fra forskellige lande med forskellige baggrunde, der aldrig før har haft mulighed for at være til et VM, siger han.

Han nævner, at der er fans til stede fra Indien, Pakistan, Sydøstasien, Europa, Latinamerika Centralasien og de arabiske lande.

Indskrænkede rettigheder

Hvordan udenrigsministeren nærmere definerer inklusion fremgår ikke af interviewet.

Men som det har været beskrevet vidt og bredt, har Qatar meget strenge regler, hvad angår diversitet i landet. Homoseksualitet er således strengt forbudt, og fysiske kærtegn i det offentlige rum i Qatar kan blive straffet med bøde og fængsel.

Slavelignende forhold har hersket blandt de mange migrantarbejdere, der har i årevis har knoklet for at bygge de stadioner, som fodboldstjernerne spiller på.

Dertil betegnes Qatar som en diktaturstat.

- Respekter lovene

Adspurgt om de indskrænkede rettigheder for LGBT-personer svarer udenrigsminister Mohammed bin Abdulrahman Al-Thani, at Qatar gentagende gange har sagt, at alle er velkomne.

- Det, vi har bedt om, er, at de besøgende, der besøger os, kommer her for at nyde fodbolden, fokusere på fodbolden, nyde vores kultur, nyde landet og landets gæstfrihed. Bare respekter lovene, hvilket er noget, der forventes af qatarer, når de rejser i andre lande.

- Respekter vores love og vores traditioner, siger han.

