Helt qukquk: 30 grader, men Eriksen fryser

Solen skinner, når du ser VM-kampe på skærmen, og der mangler da heller ikke varmegrader i Qatar.

Omkring de 30 grader kan termometeret let vise, når de første kampe spilles klokken 13 og 16 lokal tid, men for spillerne er der sådan set ingen problemer.

For på mange VM-stadioner i Qatar har man skullet løse netop det problem – og det er lykkedes.

- Vi har rykket træningen på grund af varmen. Vi træner senere, så varmen har ikke rigtig været et problem. Vi følte i kampen ikke, at det var særligt varmt på grund af airconditionen på stadion. Det lyder i sig selv underligt, at vi spiller i aircondition på et fodboldstadion, siger Christian Eriksen.

VM i Qatar er netop rykket fra sommermånederne til vinter, fordi det ville være endnu varmere i ørkenstaten, hvis slutrunden var blevet afholdt som normalt i sommerpausen af klubturneringerne.

Eriksen i godt humør inden Danmarks kamp mod Frankrig. Foto: Lars Poulsen

Men selv i november og december rammer varmen hårdt i Qatar, og derfor har værtsnation – der i øvrigt kalder dette VM for det mest grønne i historien – installeret aircondition på de udendørs stadioner, så det rent faktisk kræver lange bukser og en sweatshirt, hvis ikke man som tilskuer skal fryse.

På banen er udfordringerne nogle andre.

- Det føltes mere som om, at det var fugtigt. Der er noget med ilten. Når du laver en sprint, er det lidt sværere at få din luft tilbage i forhold til normalt, men det er også, fordi vi spiller her, siger Eriksen.

Danmark møder lørdag Frankrig på Stadium 974, og den kamp spilles klokken 19 lokal tid – altså 17.00 i Danmark.