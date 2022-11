Helt ublu tilbud: Ronaldo kan få 1,6 milliarder

Skandaleforløbet omkring Cristiano Ronaldo tog fart, da superstjernen nægtede at lade sig indskifte i en kamp mod Tottenham og kulminerede foreløbigt med et 90 minutter langt interview, hvor Ronaldo langer ud efter både træner, ledelse og tidligere holdkammerater i Manchester United. Spørgsmålet er, hvad der skal ske med ham nu?

Cristiano Ronaldo mangler ikke penge, men nogle tilbud er alligevel til at spærre øjnene op over.

Sådan et må man sige, at den portugisiske anfører har fået, mens han løber rundt i Qatar med en drøm om at vinde VM.

1.600.000.000 kroner – ja, 1,6 milliarder – kan Cristiano Ronaldo sætte ind på kontoen, hvis han takker ja til at fortsætte sin klubkarriere i Saudi-Arabien hos Al Nassr.

Den stenrige klub har ifølge CBS Sports tilbudt Cristiano Ronaldo en monsterkontrakt med en årsløn på 538 millioner kroner over en periode på tre år. Dermed skal Ronaldo altså også fortsætte sin aktive karriere, til han har ramt de 40 år.

Fans i Qatar ser en utilfreds Ronaldo efter Ghanas scoring. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

Det er et tilbud, som Ronaldo må tygge på, men som på ingen måde kommer ud af det blå. Ronaldo har ifølge CBS Sports været i kontakt med Al Nassr siden i sommer, og derfor vurderes det ikke at tage lang tid at få detaljerne på plads, hvis Ronaldo er klar.

Det har da også kun gjort det nemmere for klubben fra Saudi-Arabien, at Cristiano Ronaldo fik revet sin Manchester United-kontrakt i stykker kort inden VM.

Det skete på bagkant af et meget kontroversielt interview, som Ronaldo gav til Piers Morgan og The Sun. Her langede den 37-årige fodboldlegende ud efter alt fra medspillere til ejere i Manchester United.

Ronaldo kunne derfor ikke fortsætte i den klub, der i sin tid gjorde ham til en verdensstjerne.

Nu vil tiden vise, om stjernen skal afslutte sin glorværdige karriere i Saudi-Arabien. Der er i hvert fald 1,6 milliarder grunde til, at det nok vil blive overvejet.

Hvad tjener de danske VM-stjerner? Med Ekstra Bladet+ får du et unikt indblik i lønhierarkiet på landsholdet. Få det fulde overblik over samtlige spillere LIGE HER.