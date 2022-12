Helt vildt: Benzema i spil til finalen

Didier Deschamps smilede og beklagede.

Det ønskede han ikke at svare på.

Spørgsmålet gik på Karim Benzema, der blev skadet i optakten til VM-slutrunden i Qatar og derfor slet ikke har været på banen undervejs i turneringen.

Deschamps indkaldte aldrig en reserve for Ballon d'Or-vinderen, og det betyder, at Benzema i teorien har været i spil til alle kampe - og derfor også finalen søndag mod Argentina.

Nu har den lårskade, han pådrog sig, været af en sådan karakter, at det slet ikke har været på tale. Før nu.

For noget tyder på, at Benzema måske kommer i spil til den største af alle kampe.

- Der er meldinger om, at Benzema kunne komme retur til Qatar. For det første, er det sandt? Og er der nogen mulighed for, at du vil kunne bruge ham nogle minutter, hvis du får brug for ham?

Annonce:

Sådan lød de to spørgsmål, en journalist stillede den franske landstræner efter semifinalesejren onsdag aften

Husker du Baresi?

Og så fulgte Deschamps' kryptiske svar:

- Det spørgsmål ønsker jeg ikke at svare på. Næste spørgsmål. Jeg beklager, kom det med et nærmest undskyldende smil.

Karim Benzema måtte skuffet forlade VM-lejren kort inden start på grund af en lårskade. Foto: Franck Fife/AFP/Ritzau Scanpix

Benzema rejste hjem til Madrid for at pleje sin skade. Han skrev godt nok på Instagram i den forbindelse, at han aldrig har givet op før i sit liv, og at det heller ikke ville ske denne gang.

Og nu melder flere medier med El Mundo Deportivo i spidsen, at han af sin arbejdsgiver, Real Madrid, har fået tilladelse til at forlade den spanske hovedstad og drage retur til Qatar, hvis der skulle blive brug for ham dér.

Måske er det 'bare' for at overvære finalen og potentielt komme på podiet og modtage en medalje. Måske er det for at spille.

Annonce:

Spørgsmålet er selvfølgelig, om det vil give mening for Deschamps og Frankrig at have kolossen Benzema med i truppen, nu det er gået så fint uden ham. Offensiven med Olivier Giroud og Kylian Mbappé har scoret ni mål foreløbig i turneringen, og Frankrig er med 13 mål sammen med England det mest scorende hold i turneringen.

I 1994 blev Franco Baresi i øvrigt skadet i Italiens åbningskamp. Han beskadigede sin menisk men vendte på mirakuløs vis tilbage til finalen tre uger senere og spillede 120 minutter for derefter at brænde Italiens første straffespark i konkurrencen, som Brasilien siden vandt.