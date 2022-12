Heltene vender hjem til vilde scener

Der bliver skrevet historie i Argentina igen i dag, og historieskrivningen er allerede i fuld gang.

I løbet af natten dansk tid har verdensmestrene i fodbold siddet i et fly mod Buenos Aires, der er forvandlet til en stor festplads.

Endnu en gang.

Spillerne trådte ud af flyet i hovedstaden for lidt siden - midt om natten - ført an af deres helt store helt, Lionel Messi, der selvfølgelig havde VM-pokalen i hånden, da han for fuldt skue kunne bevidne de tusinder af fremmødte.

Nu skal en bus, som har forladt lufthavnen og har begyndt turen mod midtbyen, fragte dem gennem de voldsomme menneskemængder. Det hele skal kulminere i en stor fest ved obelisken i Buenos Aires.

Artiklen fortsætter under billederne ...

Foto: Agustin Marcarian/Ritzau Scanpix

Foto: Agustin Marcarian/Ritzau Scanpix

Foto: Mariana Nedelcu/Ritzau Scanpix

Foto: Agustin Marcarian/Ritzau Scanpix

Foto: Mariana Nedelcu/Ritzau Scanpix

Fanopbuddet er nærmest uset, og det er vel at mærke, mens nattens mulm og mørke stadig hænger over storbyen.

Annonce:

Holdet landede omkring klokken 2.25. En time senere - 3.30 - begyndte bussen at navigere gennem folkemængderne, der havde sat vækkeuret og skippet nattesøvnen for at få et glimt af deres ikoner.

Ifølge nyhedsbureauet Reuters har den argentinske regering erklæret tirsdag for en national helligdag, og derfor skal mange fans ikke bekymre sig om at møde på arbejde.

Lige med undtagelse af politiet og militæret. Det argentinske medie Clarin skriver, at man af hensyn til paraden har sendt tusinder af tropper på gaden. Langs hele ruten vil bussen være flankeret af politiets motorcykler og biler.

- Der kommer ikke til at være noget hegn, for tanken er, at fansene skal have mulighed for at være tæt på deres idoler, udtaler en talsperson blandt andet.

Optoget forventes at vare mellem otte og ni timer, og i Buenos Aires vil adskillige veje være spærret for trafik.