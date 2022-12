Her afviser Hjulmand Ekstra Bladet

Efter den danske VM-fiasko har Kasper Hjulmand været decideret umulig at få fat i for de danske medier.

Trods adskillige henvendelser er det ikke lykkedes Ekstra Bladet at få den danske landstræner i snak.

Lørdag fik de to tv-stationer og rettighedshavere til VM-slutrunden, TV 2 og DR, mulighed for at interviewe Hjulmand, og i interviewet med TV 2 såede han tilmed tvivl om sin fremtid som dansk landstræner.

Hjulmand sår tvivl om fremtiden

Kasper Hjulmand ville dog ikke svare på spørgsmål, da Ekstra Bladet fangede ham foran Absalon i København, før han skulle ind og interviewes af Josephine Høgh i DR's VM-studie.

Landstræneren susede lige forbi Ekstra Bladets udsendte journalist, mens han blankt afviste at svare på et par enkelte spørgsmål.

Hej Kasper. Har du tid til et par spørgsmål?

- Nej, jeg har ikke tid.

Du har ikke tid?

Annonce:

- Nej, ellers tak, lød det kortfattet fra Hjulmand, der efterfølgende forsvandt ind i Absalons bygning.

Ekstra Bladet ville blandt andet gerne have spurgt den danske landstræner om følgende spørgsmål.

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Hvorfor vil du ikke svare klart på, om du fortsætter som landstræner eller ej? DBU vil jo gerne have, at du bliver?

Er det, fordi du har tilbud fra klubber, som du går og tygger på?



Du siger, at overskriften på slutrunden for dig endte med at være: “Undskyld, vi er her”. Hvorfor var I så dårligt forberedte på det?



Hvad ville du have gjort om, hvis du kunne?



Er du tilfreds med din egen indsats under slutrunden?

--------- SPLIT ELEMENT ---------

Kasper Hjulmand såede tvivl om sin fremtid som dansk landstræner i et interview med TV2 lørdag. Foto: Lars Poulsen

Annonce:

Det er altså derfor fortsat kun de to tv-rettighedshavere, der har fået mulighed for at snakke med den danske landstræner om den gigantiske VM-skuffelse, hvor Danmark allerede måtte rejse hjem efter det indledende gruppespil, mens de kunne se Australien og Frankrig gå videre fra en ellers overkommelig gruppe.

Det danske landshold formåede kun at score et enkelt mål, og kritikken haglede efterfølgende nedover spillerne og specielt også Kasper Hjulmand.

Ekstra Bladet vil fortsat forsøge at få den danske landstræner i tale.