Her bryder de alle regler

Tv-seere verden over kunne se måbende til, da FIFA-præsident Gianni Infantino og emiren af Qatar, Tamim bin Hamad al-Thani, lagde en såkaldt bisht over skuldrene på Lionel Messi, inden han fik lov at løfte VM-trofæet.

Men ud over det malplacerede i, at de to høje herrer havde brug for at snuppe opmærksomheden, så brød de også FIFA's egne regler.

Gianni Infantino og emiren havde udtænkt den perfekte plan, inden trofæet blev overrakt. Foto: FRANCK FIFE/Ritzau Scanpix

Der er således helt klare regler for, hvilket outfit man må fejre VM-sejren i. Og nej, en bisht er ikke på listen.

- Et hold må bære T-shirts, der mindes kvalifikation eller sejren i en FIFA-finaleturnering, lyder det indledende i FIFA's egen protokol under punktet Celebratory Attire, der nok bedst oversættes til fejringspåklædning.

Herefter er der opstillet en række punkter og betingelser for de pågældende T-shirts:

skal være produceret af samme fabrikant

må vise holdsymboler i alle størrelser, placeringer og antal

må henvise til kvalifikationen eller sejren, men må ikke vise nogen FIFA-logoer eller turneringslogoer, medmindre fabrikanten formelt har fået tilladelse fra FIFA

må vise FIFA Winners' stjerner i alle størrelser tæt på holdets emblem eller logo, hver stjerne må maksimalt være to centimeter fra hinanden

må vise én fabrikant (sponsor) i hvilken som helst position, men ikke større end 20 cm 2

må ikke vise nogen sponsorreklame

En bisht kan næppe snige sig ind på den rigtige side af reglerne. Selv ikke hvis Adidas mod forventning skulle have produceret den.

Det er The New York Times-journalisten Tariq Panja, som gør opmærksom på, at reglerne fremgår af FIFA's VM-manual, og Ekstra Bladet er også i besiddelse af en version, som ligger tilgængelig for de akkrediterede journalister til slutrunden.

