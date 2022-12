Kun i Ekstra Bladet

Om lidt står de franske og argentinske verdensstjerner over for hinanden i VM-finalen. Uanset om det bliver Lionel Messi eller Hugo Lloris, der i sidste ende løfter trofæet, kan spillerne glæde sig over den succes, de har uden for banen.

Flere af stjernerne har koner og kærester, der har ekstravagante jobs som modeller, sangerinder og skuespillere.