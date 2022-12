Historisk Messi-scoring i stort drama

Argentina er klar til at møde Holland i kvartfinalen ved VM i Qatar. Lørdag sendte de Australien down under

Vind eller forsvind for altid. Der var ekstra meget på spil i lørdagens sene ottendedelsfinale, hvor den argentinske fodboldstjerne Lionel Messi rundede et imponerende hjørne.

Aftenens opgør mellem Argentina og Australien var nemlig Messis kamp nummer 1000, og det kunne blive den sidste VM-kamp for den argentinske troldmand, der med sine 35 år ikke er garanteret deltagelse ved VM 2026.



De hvide og blåstribede fik massiv opbakning af de mange argentinske fans, der havde fundet vej til Ahmad Bil Ali Stadium, men der skulle gå 35 minutter, før de argentinske favoritter skulle vise tænder i opgøret.

Pludselig satte argentinerne tempoet gevaldigt op, og efter flot sammenspil kunne Messi sende bolden i nettet og score sit niende VM-mål nogensinde.

En bedrift, der betyder, at han nu overgår Diego Maradona som den mest scorende argentiner ved en VM-slutrunde nogensinde.

Det argentinske mandskab fejrer Messi's mål til 1-0. Foto: Carl Recine.

Der var ikke mange højdepunkter i kampen, men da FCK-målmanden Mathew Ryan syntes, at han skulle drible rundt i eget felt, blev han overrumplet af to argentinere, så Julián Álvarez let kunne trille bolden i mål til slutresultatet 2-0.

Som et lyn fra en klar himmel rettede Enzo Fernández et dårligt australsk skudforsøg i eget mål, som bragte spænding i kampens sidste 15 minutter. Det var dog ikke nok til at bringe sydamerikanerne ud af fatning, og kampen endte dermed 2-1.

Sejren over Australien betyder, at Argentina nu kan forberede sig på at møde Holland i kvartfinalen på Lusail Stadium 9. december.