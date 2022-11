Hjulmand er ikke i tvivl: Fordømmer det IKKE

Det burde egentlig handle om sporten, men det gør det bare ikke.

Verdensmesterskabet i fodbold venter lige om hjørnet, og det sker på qatarsk jord, hvor alt for mange migrantarbejderes liv er gået tabt i deres bestræbelser på at få infrastrukturen på plads.

Derfor fylder den debat langt mere end den runde læderkugle.

Alligevel skal vi danskere passe på med at lange ud efter mere privilegerede mennesker, der vælger at tage et job i den stærkt kritiserede ørkenstat.

I hvert fald hvis man spørger den danske landstræner Kasper Hjulmand, som Ekstra Bladet gjorde dagen inden landsholdets afrejse til Qatar.

- Jeg synes ikke, vi skal fordømme folk, der tager et bestemt job, sagde han.

Spørgsmålet blev rejst i kølvandet af et nyligt interview med Jyllands-Posten, hvor Hjulmand ærligt åbnede op for, at han ikke vil afvise at tage et arbejde i Qatar. 'Det kunne jeg godt', fortalte han blandt andet, ligesom der kom mange andre ting på bordet.

Dansk Boldspil-Union (DBU) har sammen med landsholdet i det sidste lange stykke tid taget kraftig afstand til, at VM 2022 er blevet placeret, hvor det er.

Det samme har Kasper Hjulmand, og derfor vakte det opsigt, da han svarede, som han gjorde.

Og nu fik landstræneren så mulighed for at uddybe det lidt nærmere foran flere danske mediers mikrofoner.

- Jeg fordømmer ikke danskere, der tager jobs rundt omkring i verden. Enten hvis de er udstedt af deres virksomheder eller på en anden måde.

- Jeg synes, der er stor forskel på at tage et job og så arbejde og i vores tilfælde bruge sporten til nogle forskellige ting. Stille sig forrest.

- Måske er det det daglige møde med andre mennesker, der kan være med til at forandre tingenes tilstand her og der. Det er jeg helt overbevist om.

- Vi har jo kunnet læse og mærket, hvordan I i DBU forholder jer til debatten i Qatar, så kan du forstå, at nogle måske undrer sig over, at du siger de her ting, kort tid inden I skal afsted?

- Jamen. Der var nogle sjove vinklinger i forhold det, jeg syntes, jeg havde sagt. Jeg blev også spurgt til, hvad jeg syntes om, at der kom nogle billeder ud fra Qatar, og så sagde jeg, at det gør der også, når der er Tour de France i Danmark.

- Så blev det som om, at jeg sidestiller Tour de France i Danmark med VM i Qatar. Det er ikke det, jeg siger overhovedet.

- Jeg er fuldstændig på linje med det, kritikerne siger. Jeg lytter til Politiken, jeg lytter på, hvad Stanis (Elsborg, Idrætshistoriker og analytiker hos organisationen Play the Game, red.) siger, jeg synes, Ekstra Bladet har gjort et fantastisk stykke arbejde, og når jeg ser DR og TV 2, så føler jeg mig fantastisk godt repræsenteret af den danske presse.

- Jeg er på samme side som dem, forklarede Kasper Hjulmand.

Det danske landshold har i lang tid forsøgt sig med forskellige protestaktioner frem mod VM.

Blandt andet med en trøje med et budskab, der taler for diversitet, ligesom anfører Simon Kjær har spillet med et anførerbind i regnbuefarver.

For nylig havde DBU sendt et ønske ind til FIFA om, at spillere og stab skulle bære træningstrøjer med påskriften 'Human Rights For All' under slutrunden, men det er blevet afvist ud fra argumentet om, at det er et politisk statement.

I Qatar er der omkring 2,5 millioner migrantarbejdere fra overvejende fattige lande som Indien, Pakistan, Nepal og Bangladesh, og den svinerige oliestat er derfor blevet kritiseret for at udnytte udlændingene som billig arbejdskraft.

Danmark indleder slutrunden 22. november mod Tunesien.

Derefter venter Frankrig og Australien.

Mandag aften offentliggjorde Kasper Hjulmand, at alle 26 udtagne spillere er klar til at sætte sig på det fly, der letter tirsdag morgen og sætter kurs mod Qatar.

