Hjulmand erkender: Det var et hårdt opkald

Fodboldlandstræner Kasper Hjulmand ærgrer sig over, at han har været nødt til at droppe forsvarsspilleren Jannik Vestergaard til sin VM-trup grundet manglende spilletid.

Landstræneren havde satset på, at fodboldlykken ville vende for Vestergaard i Leicester, men i stedet for at ringe og udtage ham til VM, måtte Hjulmand i stedet ringe og give den modsatte besked.

- Det var hårdt at ringe til ham. Jeg kan ikke forklare, hvor meget jeg sætter pris på Jannik. I min tid som landstræner har han været en solid støtte, og han har spillet rigtig gode landskampe, han har været en stor leder, og han har et hoved, som jeg godt kan lide, for han tænker sig om.

- Han er en personlighed, der har klædt vores gruppe, siger Kasper Hjulmand.

Jannik Vestergaard blev sorteret fra til sidst. Foto: Lars Poulsen

I denne sæson har Jannik Vestergaard ikke spillet et eneste minut i Premier League. Heller ikke i foråret var han inde i varmen, men dengang udtog Hjulmand ham alligevel til Nations League-kampene i juni - blandt andet i håb om, at det kunne kickstarte Vestergaards klubkarriere.

- Det er så irriterende, at han ikke har fået flere kampe. Jeg håbede virkelig på det. Jeg har også været ovre at besøge ham.

- Det er hårdt at ringe til en spiller og en person, jeg holder af. Det er ikke det bedste ved jobbet at ringe og give en besked om, at han ikke skal til VM, siger landstræneren.

Den næsten to meter høje stopper har spillet 35 A-landskampe, men været udtaget til langt flere siden debuten for over ni år siden.

I sin første landskamp blev Jannik Vestergaard skiftet ind i stedet for Simon Kjær, og siden har de to flere gange været forsvarsmakkere på landsholdet.

Den danske landsholdsanfører ærgrer sig over, at hans gode kollega og ven ikke er med om bord i flyet, når landsholdet tirsdag formiddag rejser til Qatar.

- Jeg har det meget svært med, at han ikke skal med. Jeg er utrolig tæt med Jannik, og jeg har også snakket med ham, efter at han fik at vide, at han ikke kom med. Det var ikke en sjov samtale, for han var skuffet.

- Jeg er ked af det på hans vegne, men jeg forstår også godt, hvorfor landstræneren har taget det valg. Jeg er sikker på, at Jannik kæmper sig tilbage igen, siger Simon Kjær.

Blodbold: Blatter udleverer VM-bagmand: Han købte stemmer

