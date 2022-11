Hjulmand har ingen regler for familie-besøg

Kasper Hjulmand har ikke lavet regler for, om spillernes familie må komme på besøg på hotellet eller i lejren

Den danske landstræner er en grundig herre, men Kasper Hjulmand er ikke så striks, at han bestemmer, hvem der må komme og besøge spillerne under VM.

Landsholdet har nu tilbragt 14 dage sammen, og derfor begynder afsavn til familie, kærester, hustruer og børn måske at melde sig.

Og har man lyst til lidt samvær, så er det noget, Kasper Hjulmand i samarbejde med chefen for landsholdet, Christian Nørkjær, tager op internt.

Kasper Hjulmand forbereder sig før en aftentræning i Doha. Foto: Lars Poulsen.

- Vi har ikke lavet nogle regler for besøg.

- Vi har Christian Nørkjær, som tager sig af den slags. Det er heller ikke noget, vi har planlagt.

- Christian Nørkjær kommer til mig, hvis der er nogle ønsker, og så drøfter vi det, sagde landstræneren på søndagens pressemøde ved siden af træningsbanen.

Opstillingen på podiet. Foto: Lars Poulsen

Rasmus Nissen Kristensens forældre er taget til Doha for se sin søn brillere i ørkenvarmen, mens Simon Kjærs far - Jørn Kjær - lørdag sad på tribunen i selskab med forsvarsklippens agent, Mikkel Beck.

Han har været Simon Kjærs tro følgesvend, siden forsvarsspilleren rejste fra FC Midtjylland til Palermo, men lørdag kunne han ikke nyde Kjær på banen, fordi Hjulmand lod ham starte på bænken.

Simon Kjærs far, Jørn Kjær, var på plads på tribunen med sammen med fodboldagenten Mikkel Beck. De to var vidne til et dansk nederlag. Foto: Lars Poulsen

Rasmus Nissen Kristensen viste sig fint frem mod superstjernen Kylian Mbappé, men enkelte gange var han - som her - godt rundtosset. Foto: Lars Poulsen

Derudover har Anne-Laure Braithwaite taget turen ned til varmen sammen med parrets fem børn, og de fik farmand at se fra tribunen, da Martin Braithwaite kom ind fra bænken mod franskmændene.

Det lunede for den velfriserede angriber, fortalte han efter opgøret, og de nåede at få hilst på hinanden.

Ekstra Bladet spurgte også Kasper Schmeichel, om han har planlagt nogle besøg, men det er ikke tilfældet.

Han har dog sin far, Peter, i byen, da han arbejder som fodboldekspert på den Qatar-ejede tv-station beIN Sports.

Englands landsholdsstjerner har dog haft officiel mulighed for at punktere savnet til deres allertætteste.

Den engelske landstræner Gareth Southgate - Kasper Hjulmands gode ven - har givet sine spillere lov til et sjældent møde med hustruer, kærester og familier i Doha, skriver The Mirror.

Den engelske delegation af spillerkoner har været tungt repræsenteret ved VM, hvor de er indkvarteret på en luksusfærge med alkoholbevilling.

Under normale omstændigheder - det vil sige, når slutrunder ikke afholdes i Qatar - arrangerer DBU altid fællesture, hvor koner og kærester oftest har rejst sammen med DBU's bestyrelse. Men de ture er sløjfet i år.

Kasper Hjulmand var skuffet efter nederlaget til Frankrig, selvom han så flere lyspunkter i det danske spil. Foto: Lars Poulsen

Ingen ’firmaskovtur’ for DBUs medarbejderne. Ingen sponsorture for unionens største samarbejdspartnere. Og ingen stor udflugt for en samlet DBU-bestyrelse.

Konerne og kæresterne har ofte overværet én kamp eller to.

Siden har de haft muligheder for at mødes med landsholdsspillerne efter kampene eller på en halv fridag.

