Hjulmand klapper i

Nu er det slut.

Helt slut.

Kasper Hjulmand vil nu ikke længere forholde sig til alt andet end det, der foregår på fodboldbanen. Al snak om menneskerettigheder, One Love-anførerbind og andre ikke-fodboldrelaterede spørgsmål vil landstræneren glide af på.

Kasper Hjulmand tog sig til hovedet oven på flere af de brændte danske chancer mod Tunesien tirsdag. Foto: Lars Poulsen

Det har ellers været en meget hektisk første uge for landstræneren ved VM, hvor han personligt har været meget præget af de ting, der er foregået uden for fodboldbanen.

De gælder både valget af Qatar som VM-værter og FIFA's groteske afvisning af de syv lande, der ville benytte One Love-anførerbindet, som endte i en farce og blev afvist med trussel om, at anføreren ville få en advarsel, hvis de stillede op med One Love-bindet.

De syv lande kunne ikke få et svar fra FIFA på, om de måtte spille med anførerbindet, selv om de har presset på i flere måneder. De har fået en uanstændig behandling af FIFA, der først reagerede, kort før England skulle i kamp.

Kasper Hjulmand var dybt skuffet efter nulløsningen mod Tunesien tirsdag. Foto: Lars Poulsen

- Måske har jeg været lidt for åben. Men jeg har svaret på alle spørgsmål, og alt, hvad der er foregået, har ikke påvirket mit fokus eller mit arbejde. Jeg har været koncentreret om vores opgave.

- Men herfra vil jeg sige, at jeg er her til VM for at være landstræner. For at være der for spillerne. Vi har mange vigtige og spændende opgaver foran os, som vi skal bruge vores kræfter på.

- Derfor vil min opgave fra nu være at sige til pressen: Lad mig få nogle fodboldspørgsmål, forklarer Kasper Hjulmand, der var meget påvirket og præget af begivenhederne på pressemødet tirsdag aften efter kampen mod Tunesien.

Kasper Hjulmand har besluttet, han først vil udtale sig om alt, hvad der foregår uden for banen, efter VM-slutrunden. Foto: Lars Poulsen

- Vi har et slogan i Danmark, der hedder 'En del af noget større'. Lige nu er jeg ikke sikker på, om jeg er en del af noget, jeg kan lide. Jeg elsker fodbold, diversiteten og alle lande. Jeg elsker mennesker. Men det er vigtigt at skifte retning. Forhåbentlig kan en masse unge, progressive mennesker - og mange overhoveder - sikre, at vi kæmper for at gøre noget godt. Det er en af mine drømme, sagde landstræneren.

Men nu er det altså slut. Ikke for altid. For han vil igen forholde sig til den skarpe og usympatiske retorik fra FIFA og VM-værternes besynderlig opførsel, når VM-slutrunden er overstået om tre uger.

Kasper Hjulmand vil fokusere på fodbolden og ikke kommentere alt muligt andet ved resten af VM. Foto: Lars Poulsen

- Der kommer en tid efter VM, og her vil jeg igen stå til rådighed. For jeg har flere svar, jeg gerne vil give om den her begivenhed, siger Kasper Hjulmand.

0-0 mod Tunesien var en streg i regningen for Danmark, fordi forventningen var en god start med en sejr, så holdet fik taget et vigtigt skridt mod at gå videre i turneringen.

- Vi kom ikke så godt afsted mod Tunesien. Nu skal vi være fuldt fokuserede på opgaven mod de franske verdensmestre, siger Kasper Hjulmand, der ikke kunne forklare en status på Thomas Delaney.

- Han bliver scannet i eftermiddag (onsdag, red.). Vi er ikke opdaterede på hans situation lige nu, men vi håber det bedste, siger Kasper Hjulmand.

