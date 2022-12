Hjulmand nægter at svare på fremtiden

Mens australierne jubler over videre VM-avancement, får de danske landsholdsherrer hårde ord med på vejen hjem

- Det er ikke tid til konklusioner her og nu, siger Kasper Hjulmand, der ikke udsteder garantier for, om han fuldfører sin kontrakt til sommeren 2024

Mens Peter Møller dagen derpå den historiske VM-skuffelse er klar til at forlænge Kasper Hjulmands kontrakt udover sommeren 2024, så vil hovedpersonen på nuværende tidspunkt ikke forholde sig til sin fremtid.

- Vi går ikke i panik, fordi vi har tabt to fodboldkampe. Vi er meget tilfredse med Kasper og vil gerne beholde ham i mange år ud i fremtiden, siger fodbolddirektør Peter Møller og slår fast:

- Vi har for vane at kvalificere os til slutrunder og har haft et fantastisk forløb med Kasper Hjulmand. Vi har også gang i mange spændende ting. Det er naivt at tro, vi ikke vil fortsætte vores samarbejde med Kasper Hjulmand, selv om VM endte som en meget stor skuffelse, siger Peter Møller.

Kasper Hjulmand mener ikke, at der skal tales om hans fremtid efter så skuffende en præstation. Foto: Lars Poulsen.

Kasper Hjulmand har kontrakt med DBU frem til EM-slutrunden i sommeren 2024.

Men landstræneren nægter at forholde sig til sin trænerfremtid på nuværende tidspunkt.

- Jeg vil ikke sidde her, dagen efter vi er røget ud af VM efter en meget skuffende præstation og drage konklusioner.

- Det er slet ikke tidspunktet at gøre det her og nu. Ingen af os tænker klart, siger Kasper Hjulmand på torsdagens sidste pressemøde på Al-Sailiya Sports Club, der har været landsholdets base under VM-slutrunden.

Kasper Hjulmand havde ikke mange forklaringer og konklusioner på den gigantiske danske VM-nedtur. Foto: Lars Poulsen.

Derved står døren på vid gab for, om landstræneren vælger at smutte, hvis der dukker et attraktivt tilbud op fra en Premier League-klub i nærmeste fremtid.

Næste kamp med landsholdet er til marts, hvor EM-kvalifikationen til Tyskland begynder. Næste slutrunde er i sommeren 2024 i Tyskland.

Kasper Hjulmand på vej til det sidste VM-pressemøde under slutrunden. Foto: Lars Poulsen.

Men på pressemødet brugte Kasper Hjulmand også meget energi på at tale om, hvor begejstret, han er for at arbejde med spillerne og hele staben omkring landsholdet.

- Jeg elsker at være sammen med spillerne og hele staben. Det er virkelig en fornøjelse for mig. Vi har også en ung og spændende trup, så vi skal nok slå tilbage. Det her hold er stærkt og vil komme på rette kurs igen.

- Når det er sagt, så har vi heller ikke ramt det rigtige udtryk, vist den rigtige energi og haft gnisten på banen.

- Hvordan kan det ske? Jeg havde i hvert fald ikke set den komme. Det er et markant fald, vi har oplevet på vores præstationer på banen. Ikke mindst i den kvalitet vi viser og i forhold til vores energiniveau.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Kasper Hjulmand påtager sig det fulde ansvar for Danmarks enorme nedtur. Foto: Lars Poulsen.

- Jeg har ikke facit på, hvorfor det pludselig faldt så meget. Men det er klart, at jeg hverken kommer med undskyldninger eller bortforklaringer.

- Ansvaret er alene mit. Jeg tager det her som en stor udfordring. For jeg bliver selvfølgelig også både klogere og stærkere af de oplevelser, jeg er en del af, siger Kasper Hjulmand.

- Jeg kan ikke komme med nogen som helst undskyldninger efter den her VM-slutrunde. Ansvaret er mit for, at vi svigtede, siger Kasper Hjulmand.

Landstræneren siger det ikke, men det var tydeligt, at Danmark savnede lederskab på banen mod Australien. Der var ingen, der tog ansvar, hev holdkammeraterne op, da skibet var ved at synke.

De sejlede rundt på banen som en 11'er uden styrmand.

I den forbindelse har det haft enorm betydning, at både Simon Kjær og Thomas Delaney var ude med skader og derved ikke på banen mod Australien.

