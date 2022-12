Hjulmand rammer forbi: - Det er og bliver kulsort!

Kasper Hjulmand rammer forbi skiven, når han kalder pressens nedsabling af det pinlige VM-exit for uden nuancer og hårdt for ungdommen, mener Ekstra Bladets sportschef, Michel Wikkelsø Davidsen

ER DER NOGET positivt, Danmark kan tage med fra VM?

Det er jeg blevet spurgt om, men uanset hvor meget jeg trækker i klaphatten, vil hænderne ikke mødes. For nej er svaret.

Den erfaring, som et VM måske kunne have givet, ender jo udelukkende med at være en erfaring med praktikken omkring den største slutrunde. Pressemøderne, busturene og ventetiden.

DET FODBOLDMÆSSIGE vil for de 26 udvalgte altid være et mørkt kapitel.

Nej, nej, det er ikke jordens undergang, men hvis det skal være præmissen, kan vi lige så godt lade være med at gå op i sport. Og det skal vi selvfølgelig ikke.

Vi er passionerede om fodbolden, og trykket er stort fra os i medierne, men det har altså ikke været uretfærdigt.

Kasper Hjulmand på vej til pressemødet. Foto: Lars Poulsen

DANMARK SPILLEDE selv forventningerne op med en semifinale ved EM, en overlegen VM-kvalifikation samt to sejre over Frankrig i Nations League.

Annonce:

Og hvad sagde Kasper Hjulmand selv, da han var landet i Doha? At Danmark altid skulle drømme om at vinde noget – underforstået, at Danmark gik efter VM-guldet. De stilede efter det.

Når man gør det, så løfter forventningerne sig, og lussingen synger derfor også lidt højere.

KASPER HJULMAND startede sit sidste pressemøde i Doha med en længere tirade om, hvordan alting bliver sort og hvidt i pressen, og hvordan det kan påvirke de unge i samfundet med sådan en indstilling.

- Man kan ikke gå igennem livet uden at fejle, lød det.

Det sidste er rigtigt, men det første var et forsøg på at afspore fokus. For der findes faktisk nuancer i medierne – også hos os på Ekstra Bladet, hvor vi dog aldrig bliver bange for at skrive tingene, som de er.

Kasper Hjulmand nedtrykt efter nederlaget til Australien. Foto: Lars Poulsen

OG DEN VM-slutrunde, som Danmark 'præsterede' er og bliver kulsort.

Det var blandt de allerstørste fadæser i dansk landsholdsfodbold – deroppe hvor EM 2000 hører til med Danmarks nul mål og nul point i tre kampe. Og hvor man også finder VM 2010 – samt EM 1988, kan jeg forstå.

Annonce:

Der er faktisk ikke mange nuancer i den VM-exit. Det var rendyrket nedtur.

JEG FORLANGER IKKE, at nogen går fejlfrit gennem fodboldlivet – eller gennem en slutrunde. Fejl er en del af livet, men det hører også med til det at lave fejl, at det vil blive påpeget og kritiseret.

Curling-forældre er der vist rigeligt af – vi behøver ikke også at skabe curling-journalister.

LUSSINGEN SYNGER, og Kasper Hjulmand lagde selv kinden frem lige efter nederlaget til Australien og Danmarks VM-exit. Det var faktisk tæt på perfekt eksekveret af landstræneren.

Derfor skal han også nok kunne tage de næste tæsk. Dem kommer der flere af, men forhåbentlig ikke i samme grad som i Qatar. Og forhåbentlig først efter EM.

For det bliver forhåbentlig med Kasper Hjulmand i spidsen. Danmark finder ikke en bedre landstræner, hvis du spørger mig.

Derfor kan vi stadig godt være uenige.