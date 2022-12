Hjulmand sår tvivl om fremtiden

Kasper Hjulmand går ikke lige nu med overvejelser om at stoppe, men vil samtidig ikke svare klart på, om han fortsætter i jobbet efter den store VM-nedtur.

Det siger han i et interview med TV 2, hvor han bliver spurgt, om han har overvejet at stoppe.

- Ja, jeg synes ... Altså det er ikke sådan, at jeg overvejer, at nu smutter jeg. Men der skal ikke være nogen hellige køer.

- Det er vigtigt, at man arbejder det hele igennem. Jeg synes, det er helt forfejlet bare at sige: 'Nej, nej, selvfølgelig' og 'bare kør videre'. Nej, det er vigtigt at finde ud af – helt til bunden – hvordan man laver det bedste setup og hold for landsholdet, for fremadrettet at kunne gå til angreb, fordi det har landsholdet fortjent.

Den danske landstræner siger videre, at de er midt i et arbejde, at processen kører, og at der ikke er sat to streger under noget endnu.

Står det til DBUs fodbolddirektør, Peter Møller, så kommer Kasper Hjulmand dog til at fortsæltte. Det gjorde han allerede klart dagen efter nederlaget mod Australien.

I interviewet fortæller Kasper Hjulmand også, hvordan der var noget mere fundamentalt galt med landsholdet under slutrunden i Qatar. Der var noget med stemningen, som ikke var gavnligt, fortæller han og siger samtidig, at overskriften for ham har været: 'Undskyld, vi er her'.

Det danske fodboldlandshold skuffede som bekendt stort ved VM i Qatar, hvor det blot blev til et enkelt point i gruppespillet. Det betød også, at man sluttede sidst bag Frankrig, Australien og Tunesien.

Kasper Hjulmand har kontrakt med DBU til efter EM 2024.

