Hjulmand: Vi kan slå alle

Kasper Hjulmand debuterer som landstræner ved en VM-slutrunde tirsdag mod Tunesien.

Og det er i en kæmpe favoritrolle til danskerne.

Forventningspresset er udelukkende på danskernes side, der skal vinde over Tunesien, der aktuelt er placeret som nummer 30 på verdensranglisten.

Alt andet end dansk sejr vil være at betegne som en fiasko tirsdag eftermiddag.

For i takt med pladsen i EM-semifinalen sidste sommer er det helt naturligt, at det ikke kun er de danske fans, der har skruet op for troen, håbet og forventningerne til de danske spillere ved VM-slutrunden.

Også hos Kasper Hjulmand og spillerne er der voldsom optimisme før VM-åbneren, selv om landstræneren ikke direkte vil sætte et succeskriterium op for VM-slutrunden.

- Jeg er ikke god til målsætninger. Men det er vores drøm at vinde noget.

- Vi ved, vi på vores bedste dage kan besejre alle nationer. Det har vi vist senest med sejrene over Frankrig.

- Er vi favoritter? Nej, det er vi ikke. Men vi ved, vi kan skabe store resultater sammen, fordi vi har et stærkt kollektiv og en meget stærk tro på os selv, forklarer Kasper Hjulmand.

Mikkel Damsgaard ventes at være klar, efter han kom til VM med en lille skade. Foto: Lars Poulsen.

Landstræneren har stort set sin fulde trup til rådighed. Jonas Wind har haft lidt problemer og er slet ikke i spil til en startplads. Mikkel Damsgaard kom med i truppen med lidt småproblemer med er klar igen.

Spørgsmålet om landstræneren vil lade ham spille fra start. Damsgaard er blandt Hjulmands favoritter. Og på trods af begrænset spilletid for Brentford, står han højt på landstrænerens prioriteringsliste, fordi han har relationerne til de øvrige spillere.

Danske fans skal vente at være voldsomt i undertal tirsdag på Education City Stadion i Doha.

På stadion med plads til 40.000 tilskuere ventes der at være i omegnen af 30.000 tunesiske fans, mens der kun vil være i omegnen af 700 danskere.

- Selvfølgelig spiller det en rolle med så mange tunesiske fans. Og det har også været et tema for os i vores optakt til kampen.

- Forhåbentligt kan vi vise, vi er et bedre hold på banen, siger Kasper Hjulmand.

