Hjulmands følelseseksplosion: - Jeg har brugt et år på det her ...

Han lagde sig fladt ned. Ikke så mange undskyldninger.

Det var Kasper Hjulmands ansvar, og det var noget lort – rent ud sagt. Det havde den danske landstræner da også helt ret i efter et VM, der for Danmarks vedkommende slutter med en sidsteplads i gruppen efter Frankrig, Australien og Tunesien.

Skuffelse er for tyndt et ord at plastre på. Også for landstræneren selv.

- Mine følelser er for store nu til at tænke klart. Der er mange ingredienser i den gryde. Men det er vigtigt at komme væk herfra, så det bliver rationel tankegang. Det er det ikke lige nu. Der er det frustration, og følelserne er for store til at tænke klart.

- Men der er ingen tvivl om, at vi ikke ramte præcis det udtryk og den kvalitet på banen, som vi ved, vi kan. Der er mange ingredienser, men der er en ting, der er helt sikker: Det er mit ansvar. Det er mit ansvar, at når man kommer til en slutrunde, så rammer man sit bedste niveau, og det har vi ikke gjort, siger Kasper Hjulmand.

Danmark var af mange udpeget som en af de der lande, som man både glædede sig til at se efter et flot EM og gode præstationer i Nations League, men som man også havde forventninger til.

Kasper Hjulmand i en presset situation. Foto: Lars Poulsen

Det var ikke bare dansk storhedsvanvid, når der blev kigget på mulige ottendedelsfinalemodstandere, inden den første gruppekamp overhovedet var spillet. Det var forventninger udefra – bygget op af præstationer gennem hele Hjulmands landstræner-periode.

Men det her rammer landstræneren på stoltheden.

- Jeg er kæmpe frustreret. Som landstræner har du simpelthen så få kampe, og det er det, der er specielt ved at være landstræner. Du er samlet så kort tid og så intenst. Der, hvor vi så er samlet – specielt til slutrunder, skal vi bare ramme det

- Jeg har brugt et år af mit liv på at forberede det her. Vi vidste for et år siden, vi skulle med. Jeg startede dagen efter, at vi kvalificerede os. Jeg har i stort set alle mine vågne timer forsøgt at forberede mig så godt, jeg overhovedet kunne, siger Hjulmand.

Det virkede lige der i presserummet under Al Janoub Stadium næsten som om, at Kasper Hjulmand ikke helt kunne overskue tanken om, at der først for alvor for ham - som landstræner - er noget på spil igen ved EM i 2024.

Kasper Hjulmand måtte klø sig i håret undervejs i nederlaget til Australien. Foto: Lars Poulsen

- Nu går der lang tid igen. Der går fire år, før der er VM igen. Du har to uger, tre kampe, hvor du skal være der. Det irriterer mig, og jeg er frustreret, og jeg ked af det.

Den danske landstræner nåede kun at få et par uger til VM, og nu er det hele slut. Tilbage står minderne om en slutrunde, hvor den danske delegation endte med at tale mere om regnbue-anførerbind end gode præstationer.

Derfor kunne Hjulmand heller ikke svare på, hvordan han kommer til at huske tilbage på VM i Qatar en vinter i 2022.

- Det ved jeg ikke. Det er ikke særlig godt i hvert fald. Det vigtigste her er, at det var for dårligt. Med al respekt – med den pulje vi fik, og med den kvalitet, som vi har vist i lang tid, der skal vi videre. Og vi skal i hvert fald spille bedre, end vi gør. Det er en stor skuffelse, og det vil ikke være noget særlig rart at tænke tilbage på, lød det.

Men landstræneren nåede dog også lige at nævne glæden ved at arbejde sammen med sin stab og de danske spillere. Det betød noget for ham. Lige nu og her kan hverken han eller spillerne dog løbe fra det faktum, at Danmark indtil videre er VM's allerstørste skuffelse.

- Fodboldmæssigt var det bare noget lort, sagde Hjulmand og overvejede lige sine ord en gang mere…

- Og det er ikke spillerne, jeg taler om. Det er mit ansvar, og det var spillet, der var noget lort.