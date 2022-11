Hjulmands store problem: - Han er selv ude om det

USKARPE, SMÅSKADEDE og ude af form.

Det er ikke første gang, Kasper Hjulmand har hovedbrud over sine landsholdsangribere, men denne gang hører det ikke til i kategorien luksusproblem.

Efter to VM-kampe har pladsen i front for det danske landshold været varetaget først 65 minutter af Kasper Dolberg, så 25 plus 45 minutter af Andreas Cornelius, inden Braithwaite prøvede sig af i en halvleg mod Frankrig.

DET VILLE være synd at sige, at nogen af dem har imponeret, og det giver mig panderynker, at der bliver famlet på den måde. Jeg kan forstå på både Kasper Hjulmand, at det ikke er noget, han bekymrer sig over. Det burde han måske.

For det bliver altså ikke en nem kamp mod Australiens 11 pløjemaskiner, der er klar til at knuse danske fodboldben for at lykkes med at få det ene point.

Danmark har tydeligvis brug for en angriber, som kan agere spilstation og være en trussel i den kamp. Mine to bedste bud er Kasper Dolberg og Jonas Wind, men ingen af dem er i form.

Jonas Wind træner med, men spiller ikke kampe. Foto: Lars Poulsen

DET ER der, Kasper Hjulmands helt store problem ligger. Jeg forstår som sådan godt, at han i en slutrunde, hvor der var en uges forberedelse og NUL testkampe, ønskede at holde fast i de spillere, han har arbejdet mest med. De, der kender spillestilen og de taktiske aftaler.

Men han er selv ude om de problemer, der lige nu hænger over hovedet på det danske landshold.

Den mandag, hvor de 25 udvalgte spillere mødtes i København inden VM, gennemgik spillerne nemlig omfattende lægetjek i landsholdslejren. Hver og en skulle tjekkes fra top til tå.

ALLE TAL og data blev endevendt for at sikre sig, at man havde spillere med, der kunne bidrage på banen. Ellers skulle man sendes hjem.

Landstræneren har med andre ord set samtlige spilleres fysiske tal og vurderet, at de var habile nok til at kunne komme med til en VM-slutrunde, der i værste fald kan ende med kun at vare 16 dage.

Angrebsproblemerne kunne altså være undgået.

JEG KOMMER selvfølgelig bare og spiller bagklog, men det er også nemt nok, når hverken Yussuf Poulsen eller Jonas Wind har fået et eneste minuts spilletid. For så er der da noget helt galt.

Jeg mener, at både Jonas Wind og Yussuf Poulsen i topform hører til på landsholdet - og de bør tilmed spille med om startpladserne. Men hvis trænerteamet ikke vurderer dem klar til spilletid, hvorfor er de så egentlig med i Qatar?

Kasper Dolberg har ikke ramt sit topniveau under VM. Foto: Lars Poulsen

Nej, Marcus Ingvartsen kender ikke landsholdets spillestil indgående, og jeg anerkender som sagt, at det har været prioriteret i en så speciel slutrunde som denne. Men mon ikke landsholdet kunne kapere en enkelt novice - og med fire mål i ni Bundesliga-kampe er han da en mand i målform.

DET ER mere, end man kan sige om de danske VM-angribere:

Kasper Dolberg har gennem et halvt år fået knust sin selvtillid af to forskellige trænere i Sevilla.

Andreas Cornelius spillede sine første 90 minutter for to uger siden efter en skade.

Jonas Wind har kun spillet seks ud af 15 kampe i Bundesligaen i denne sæson på grund af skader, og han kunne ikke træne fuldt med landsholdet op til VM-start.

De danske spillere klapper til tilskuerne efter nederlaget til Frankrig. Foto: Lars Poulsen

YUSSUF POULSEN har været lige så skadet og havde et tilbageslag med sine muskelskader kort inden VM.

Martin Braithwaite er den mest formstærke af de ægte angribere med spilletid og mål i Espanyol.

Det er fire ud af fem angribere ude af form på den ene eller anden måde. Bekymrende.

DANMARK HAR BRUG for en angriber, der stempler ind. Hjulmand afviste den indirekte kritik af angrebssituationen efter kampen mod Frankrig med, at Danmark har scoret masser af mål – og de ikke altid er kommet fra angriberen.

Sandt nok, men når Danmark har spillet bedst, har det været med en angriber, der – mål eller ej – var iøjnefaldende. Jonas Wind, Kasper Dolberg og Andreas Cornelius har været eksempler på det.

Det er tid til at stemple ind for en af angriberne, ellers kan Danmark nemt være færdige ved VM, inden det overhovedet er blevet spændende.