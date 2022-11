Hollands VM-stjerner møder Qatars migrantarbejdere

Det hollandske fodboldlandshold vil mødes med en gruppe af Qatars migrantarbejdere før VM.

Det fortæller landstræner Louis van Gaal, der tidligere har kritiseret placeringen af VM i Qatar.

Fire dage før hollændernes åbningskamp mod Senegal 21. november vil Hollands VM-spillere tale med omkring 20 migrantarbejdere om deres arbejdsforhold, og de får desuden lov til at deltage i hollændernes træningen.

- Det bliver selvfølgelig en lidt opstillet situation, men det faktum, at vi er villige til at gøre dette, fortæller noget om det hollandske fodboldforbund og mit hold.

- Efter en time sammen med migranterne, så skifter fokus til kampen mod Senegal, siger Louis van Gaal.

Louis van Gaal udtog fredag det hollandske VM-hold til slutrunden i Qatar. Det var her, at han fortalte, at VM-spillerne 17. november skal mødes med 20 migrantarbejdere. Foto: Maurice Van Steen/Ritzau Scanpix

Flere menneskerettighedsorganisationer, deriblandt Amnesty International, har længe kritiseret forholdene for de migrantarbejdere, der har bygget de otte VM-stadioner og øvrig infrastruktur i Qatar.

Den engelske avis The Guardian har tidligere opgjort, at mindst 6500 migrantarbejdere har mistet livet i Qatar, siden landet i 2010 fik tildelt værtskabet af VM i fodbold.

Louis van Gaal har tidligere i år udtalt, at han finder placeringen af VM i Qatar for latterlig. Dengang beskyldte han Det Internationale Fodboldforbund (FIFA) for at være drevet af penge og kommercielle interesser.

Ud over Senegal er Holland havnet i gruppe med netop Qatar og Ecuador ved VM, der begynder 20. november.

