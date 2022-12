Hollandsk sejr sender USA ud i mørket

Han fik en sløv start, men nu stempler den hollandske Barcelona-stjerne for alvor ind ved VM i Qatar.

Den 28-årige angrebsstjerne Memphis Depay fik åbnet målkontoen mod USA og kunne lørdag eftermiddag starte den orange målmaskine, der vandt sikkert over amerikanerne i den første ottendedelsfinale i Qatar.

Depay fik ellers en dårlig start på VM, hvor det kun blev til sporadisk spilletid mod blandt andre værterne fra Qatar.

Den tidligere United-angriber var ellers topscorer i VM-kvalifikationen, hvor han kom op på 12 mål, men nu tyder det på, at han har fundet VM-formen frem.

Han skulle dog ikke blive den eneste hollænder på tavlen denne aften.

Kort før pausen kunne landsholdsveteranen Daley Blind sparke hollænderne på 2-0 efter 44 minutter og gav altså amerikanerne noget at gruble over i omklædningsrummet i pausen.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Det hollandske mandskab fejrer 2-0 scoringen af veteranen Daley Blind. Foto: Matthew Childs.

Annonce:

Bizart mål

Det amerikanske mandskab, der trænes af 49-årige Gregg Berhalter, viste ellers gode takter i store dele af kampen.

Hollænderne var favoritter forud for opgøret, men amerikanerne kom blæsende fra start. De første ti minutter sad amerikanerne således på det meste.

Det var endda tæt på at gå helt galt for Holland, da den amerikanske profil Cristian Pulisic fik en oplagt målchance efter blot to minutter, som han dog ikke kunne forvandle til en føring.

Efter 75 minutter fik amerikanerne dog hul på bylden, da Pulisic igen var skarp omkring det hollandske mål. Efter et hollandsk boldtab fik han sendt et indlæg ind til den tidligere sønderjyske-spiller Haji Wright, der på mærkværdig vis fik bolden prikket i nettet.

En handling der så mere eller mindre tilfældig ud, men som pyntede lidt på resultatet.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Haji Wright blev præsenteret i Sønderjyske i sommeren 2020, men blev siden udlånt til tyrkiske Antalyaspor. Foto: Lee Smith

Annonce:

Der skulle dog ikke gå mange minutter før hollænderne stak kniven ind, da Denzel Dumfries var fuldkommen fri på et hollandsk indlæg, og derfor kunne han let flugte bolden i nettet og uddybe føringen til 3-1.

Målet blev det endelige dødsstød til amerikanerne, og USA måtte til slut se sig slået af hollænderne, der har fået en flyvende start på verdensmesterskaberne og nu er klar til næste runde ved VM i Qatar.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Angriberne Memphis Depay og Cody Gakpo fejrer Depay's 1-0 mål, der satte hollænderne på sejrskurs. Foto: Jewel Samad.

Med sin scoring i dagens opgør er Memphis Depay nu noteret for 42 landskampsmål i 84 kampe.

--------- SPLIT ELEMENT ---------