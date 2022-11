Hov, FIFA - hvad var det?

Til VM må man absolut ikke.

Regnbuefarver som statement er forbudt. Men sådan er det ikke altid i Qatar, for da Formel 1-cirkusset var forbi sidste år, kørte Lewis Hamilton med en hjelm, som vakte noget mere opsigt end et bind på Simon Kjærs arm.

Til trods for at det er forbudt at være homoseksuel i ørkenstaten.

Der blev ikke uddelt noget gult kort til superstjernen. Hverken for regnbuefarverne eller budskabet 'We stand together' som prydede bagsiden af hjelmen i stedet for det sædvanlige 'Still I rise'.

Derfor kan man få den mistanke, at FIA, den sportslige myndighed bag Formel 1, agerer med noget større gennemslagskraft end FIFA, der tilsyneladende ikke har kunnet overbevise styret i Qatar om, at regnbuefarver er en god ide på de stadioner, som migrantarbejdere har bygget under kummerlige forhold.

Hamilton lagde da heller ikke skjul på sin holdning til Qatars syn på homoseksuelle og menneskerettigheder under et pressemøde i forbindelse med løbet sidste år.

- Vi er opmærksomme på, at der er problemer de steder, vi rejser til, men selvfølgelig lader det til, at Qatar er blevet udråbt som et af de værste tilfælde i den del af verden.

- Jeg synes, at når sporten rejser til de steder, så har man også pligt til at gøre opmærksom på problemer. Disse steder bør granskes af medierne, så vi kan tale om det. Lige rettigheder er et seriøst problem, lød det fra Hamilton ved den lejlighed.

Lewis Hamilton fik efterfølgende stor ros for sin aktion.

Danmark har ligesom de øvrige lande endeligt opgivet at bære regnbuefarver på anførerarmbindene under kampene, men i en fælles skrivelse lød det, at man ville 'finde andre måder at støtte op om budskabet' på.