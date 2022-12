Hvad foregår der? Kat afbryder pressemøde

Et vaskeægte katteshow.

Brasiliens pressemøde forud for kvartfinalen mod Kroatien tog en uventet drejning, da en herreløs kat pludselig indtog scenen i Qatar.

Eller fremadrettet: Kat'ar.

Real Madrid-stjernen Vinicius Junior gjorde sit bedste for holde masken, da den firbenede hoppede op på bordet til højre for ham.

Til sidst måtte angriberen dog give efter for latteren.

Foto: Nelson Almeida/Ritzau Scanpix

Brasiliens pressechef Vinicius Rodrigues aede katten, inden han tog fat i skindet på den, løftede den op og smed den ned fra det store presse-langbord.

Herreløse katte er almindelige i Dohas gader, og det er der den seneste tid kommet en del sjove udtalelser ud af.

Den franske angriber Randal Kolo Muani fortalte i sidste uge, at holdkammeraten Ousmane Dembele var bange for katte, og at det var til stor morskab for resten af holdet, hver gang en kat nærmede sig FC Barcelona-spidsen.

Anderledes glad for katte er den engelske landsholdsspiller Kyle Walkers åbenbart.

I går lød det fra englænderen på Twitter, at han ville adoptere en af de mange gadekatte, hvis England vandt VM.

Katten, Walkers taler om, har ifølge franske RMC haft fast gang i den engelske landsholdslejr under hele slutrunden.