Hvad laver han med trofæet? Kendiskok stjal showet

Den verdenskendte kok og influencer Nusret Göcke - måske bedre kendt som Salt Bae - gjorde alt, hvad han kunne for at løbe med sin del af opmærksomheden, da Argentina fejrede sit tredje verdensmesterskab

På papiret er der strenge regler for, hvem der må røre ved det seks kilo tunge VM-trofæ.

Nusret Göcke er ikke en af dem.

Men det blæste kendiskokken godt og grundigt på.

Med sine knap 50 millioner følgere på Instagram gik den tyrkiske influencer - med tilnavnet Salt Bae - ind på græsset på Lusail Stadium, da de argentinske spillere festede løs med deres familier efter VM-triumfen og ceremonien søndag aften.

- Tillykke Argentina. Det bedste hold. Hvad kan jeg ellers gøre?, skriver Nusret Göcke på Instagram.

At han fik lov til at gå ind på banen, er ikke så underligt, men det er opsigtsvækkende, at han stillede op til fotos, mens han poserede med det mytiske VM-trofæ.

Foto: Gisele Tellier/Geisler-Fotopress

Brød reglerne

Det kan være svært at kontrollere, hvem der rører ved pokalen, når festen først er i gang, og reglerne har det da også med at blive bøjet. Flere, der hverken var vindere eller officielle repræsentanter fra FIFA, rørte ved trofæet.

Ifølge FIFA-reglementet må det dog kun berøres af tidligere og nuværende VM-vindere samt officielle FIFA-repræsentanter og højtstående personer fra værtslandet. Herunder blandt andre emiren og FIFA-præsidenten, Gianni Infantino.

Nusret Göcke hører ikke under nogle af kategorierne. Han gjorde dog sit for at nå rundt til så mange af argentinerne som muligt. Også den udødelige Lionel Messi, som han meget ivrigt tog fat i for at få et billede til sine sociale medier.

Nusret Göcke har gjort det til sin levevej at fodre verdenskendte mennesker - herunder fodboldstjerner - på sit luksuriøse steakhouse, Nusr-Et, der ligger forskellige steder i Emiraterne.

Derigennem har han mødt mange fodboldspillere på sin vej. Blandt andre afdøde Diego Maradona.

Rihanna har gjort det

Nusret Göcke er ikke den første berømthed, der har blæst på traditionen.

Da Tyskland vandt VM i 2014, blev den verdenskendte sanger Rihanna fotograferet med VM-trofæet i hænderne.

'Jeg rørte trofæet, jeg holdt trofæet, jeg kyssede trofæet, og jeg tog en selfie med trofæet, skrev hun dengang på Twitter.

Pokalen uddeles som nævnt til verdensmestrene i fodbold. Med sine 18 karat er den med afstand den mest værdifulde pokal i fodbold og estimeres til at være mere end 20 millioner dollars værd. 75 procent af den er lavet af guld, den vejer mere end seks kilo, og så er den 36,5 centimeter høj.

Der skulle et vildt comeback, forlænget spilletid, to altoverskyggende profiler og straffesparkskonkurrence til, før VM-finalen anno 2022 blev afgjort.

Sydamerikanerne holdt hovederne køligst under straffesparkskonkurrencen, hvor anfører Lionel Messi gik forrest og scorede på sit forsøg og sikrede sig i sit sidste forsøg den VM-titel, han mangler i sin imponerende sejrs-portefølje.