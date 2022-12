Hvad skal der nu ske?

VM-værtslandet Qatar vil tage Stadium 974 ned efter slutrunden for at promovere bæredygtigt byggeri. Kritikere mener dog, det endnu er for tidligt at kalde det bæredygtigt

Qatar vil ikke kun have det bedste VM nogensinde. For at slutrunden skulle være nemmere at sluge for kritikerne, har landet besluttet sig for at fokusere på bæredygtigt byggeri.

'Bæredygtighed har været kernen i FIFA VM i Qatar 2022 lige fra starten,' kan man læse på deres hjemmeside.

Og ørkenstaten har slået sig op på, at et af de store stadioner skal kunne tages ned igen, og flere andre skal have nye funktioner efter VM-slutrunden.

Qatars VM-komité, Supreme Committee, vil gerne sætte landet i et klimapositivt lys og fortælle omverdenen, at de går op i klimaet, der lider under de massive omkostninger, der kommer i forbindelse med opførelsen og vedligeholdelsen af store fodboldstadioner.

De er endda gået så langt, at de har sagt, at VM i Qatar skal være CO 2 -neutralt.

Annonce:

Men nedrivningen af Stadium 974 kan også handle om, at Qatar er et land uden fodboldtraditioner, og derfor vil de fleste VM-stadioner blot samle støv efter verdensmesterskaberne.

Artiklen fortsætter under billedet ...

Danmark har også betrådt græsset på Stadium 974, hvor de fik bank af de forsvarende verdensmestre 2-1. Foto: Marko Djurica.

Skal kunne bruges igen

Brasilien og Sydkorea var de sidste to hold til at spille på Stadium 974 under VM. Et stadion, der har plads til 40.000 tilskuere, og som – som navnet antyder – består af 974 containere.

Men efter seks VM-kampe skal stadionet tages ned, så det kan tages i brug af andre lande, der ønsker at gøre brug af bygningselementerne.

Arkitektfirmaet bag Stadium 974 udtalte i forbindelse med opførelsen, at de ikke ville bygge et stadion, der ikke skulle bruges, efter at turneringen er afsluttet.

Desuden er stadionet placeret tæt ved indsejlingen til Doha, og området skal nu laves om til en grøn park.

Ekstra Bladets journalist Frej Kofoed forklarer her om skandalen i Qatar - forklaret på under tre minutter

- At designe noget med det formål, at det skal tages ned, er et af hovedprincipperne for bæredygtigt byggeri, sagde Karim Elgendy til det canadiske medie CP24.

Annonce:

Han er en del af den London-baserede tænketank Chatham House, og forud for VM har han arbejdet som klimakonsulent for Qatar.

Han mener dog, at en række faktorer skal overvejes, før man kan kalde bygningen for bæredygtig.

Spørgsmålet er bare. Hvad er planen med Stadium 974, efter at det er taget ned?

Artiklen fortsætter under billedet ...

Usikker fremtid

Afrika er blevet nævnt som et af de steder, der kan tænkes at overtage Stadium 974, men hvilket land eller hvornår dette skulle ske, har arrangørerne ikke svaret på.

Dermed er planerne for Stadium 974 endnu ukendte, og Qatars Supreme Committee har ikke fremlagt en plan for, hvad der skal ske efter VM. Derfor kan det være svært at sige, om byggeriet kan betegnes som bæredygtigt.

Det mener klima-ngo'en, Carbon Market Watch.

Organisationen har undersøgt VM i Qatar og FIFA's planer om at flytte Stadium 974. I den forbindelse slår de fast, at 'genbruges' byggeriet kun én gang, skal det maksimalt flyttes 7000 kilometer for at være bæredygtigt.

Annonce:

Desuden mangler man et estimat af, hvor meget energi det kræver at demontere og fragte bygningselementerne.

Fremtiden er altså usikker for Stadium 974, og indtil videre skal det blive stående på sin nuværende plads.