Hvad sker der her, Ronaldo?

Manchester Uniteds to portugisiske stjerner Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo mødes forud for VM i Qatar, men de to holdkammerater glimter ikke ligefrem af gensynsglæde. Bedøm selv her

Iskoldt møde eller blot en misforstået joke?

I en ny video, der cirkulerer på nettet ses et møde mellem Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo i den portugisiske landsholdslejr forud for afrejsen mod Qatar.

Men de to fodboldikoner, som til daglig er holdkammerater i Manchester United, ligner ikke to, der ligefrem har savnet hinanden. Landsholdssamlingen kommer efter en periode, hvor Ronaldo ikke har lagt skjul på sin utilfredshed med behandlingen i den engelske klub, og han har tilmed langet kraftigt ud efter klubben i et kontroversielt interview med journalisten Piers Morgan.

I klippet ses Bruno Fernandes hilse på sine medspillere, men mødet med den femdobbelte Ballon d'Or-vinder Cristiano Ronaldo ser temmelig akavet ud.

En tøvende Fernandes trykker Ronaldos hånd, og efterfølgende stirrer Ronaldo tomt på sin medspiller.

'Bare en joke'

Ifølge det engelske medie The Athletic er der tale om en joke mellem de to garvede fodboldspillere.

Det fortæller flere anonyme kilder til mediet. Angiveligt handler joken om, at stjernen ankom for sent til landsholdslejren, og efterfølgende er den blevet taget ud af kontekst.

Om det er en joke, er fortsat uvist, men brugerne på det sociale medie Twitter spekulerer lystigt i det mystiske klip.

'Godt lavet, Bruno. Ronaldo tror, at han er vigtigere end alle andre,' skriver en bruger blandt andet.

'Ingen øjenkontakt på håndtrykket. Ingen respekt,' skriver en anden.

Holdkammeraterne Bruno Fernandes og Cristiano Ronaldo spiller til daglig i Premier League-klubben Manchester United. Foto: Craigh Brough

Dårlig periode

Episoden kommer efter en tvivlsom periode for Ronaldo. I længere tid er der nemlig blevet spekuleret over hans tilværelse i Manchester United.

Ronaldo føler sig tilsyneladende forrådt af den engelske klub, som han 'elsker'.

I et interview med den engelske journalist Piers Morgan, siger han, at man prøver at presse stjernen ud.

Adspurgt om de prøver at presse ham ud, siger han følgende:

- Ja. Ikke kun træneren, men også to-tre andre i klubben, siger Ronaldo. Han siger dog afslutningsvis, at han stadig holder af klubben.

