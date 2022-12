Hvad sker der her? VM-helt forarger

Det er de færreste, der har vundet Den Gyldne Handske.

Derfor er der heller ikke mange, der ligger inde med opskriften på, hvad man skal gøre, når man har.

Emiliano Martínez har dog et bud.

Argentineren, der blev en af VM-finalens helt store helte, fik efter sejren over Frankrig overrakt trofæet som bevis på, at han har været VM's bedste målmand, men i stedet for at holde det over sit hoved, tog han det ned foran sit skridt, mens han sendte en lettere bizar grimasse afsted mod hele verdens kameraer.

Foto: Hannah McKay/Ritzau Scanpix

Det har sat internettet i brand, og stort set alle internationale medier har registreret episoden, som må siges at være ... malplaceret.

'Martínez chokerer milliarder af seere med en uanstændig gestus', skriver The Telegraph blandt andet

'Hvad han vil sige med den her penisfejring, forbliver hans hemmelighed', skriver tyske Bild.

Og den britiske tabloidavis The Sun har samlet en hel del Twitter-reaktioner oven på argentinerens stunt. Her er et par stykker:

- Hvad i alverden tænkte han dog på?

- Han er beviset på, at mænd aldrig bliver voksne.

Foto: Kai Pfaffenbach/Ritzau Scanpix

Den 30-årige Aston Villa-keeper vil imidlertid også blive husket for en flot præstation i buret. I straffesparkskonkurrencen reddede han forsøget fra Kingsley Coman, mens Aurelien Tchouameni sparkede forbi stolpen.

Kort forinden kastede Martínez bolden væk i et forsøg på at psyke Tchouaméni, der altså måtte hente den, inden han kunne sparke.

Argentina kunne til sidst fejre sin første VM-titel siden 1986.