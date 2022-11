Hyrer heksedoktorer: Skal hjælpe stjerne til VM

Sadio Mané har kort før VM pådraget sig en skade, men Senegal vil gå langt for at få sin superstjerne med til slutrunden. Man er endda klar til at tage noget uortodokse midler i brug for at få angriberen klar til Senegals kampe.

I et forsøg på at få Bayern München-angriberen klar hurtigst muligt vil Senegal tilkalde hjælp fra heksedoktorer.

Det meddeler Fatma Samoura, som er senegalesisk Secretary General i FIFA, til det franske medie Europe1.

- Vi kommer til at bruge vores heksedoktorer, siger Fatma Samoura til Europe1.

Adspurgt, om heksedoktorerne rent faktisk kan hjælpe, siger hun videre:

- Jeg ved det ikke, men under alle omstændigheder vil vi denne gang bede dem om hjælp. Vi håber på mirakler. Han (Sadio Mané) skal være der.

Sadio Mané, 30 år, er uden tvivl Senegals største stjerne, og han står noteret for 33 landsholdsmål i 92 kampe. I foråret var han den helt store stjerne, da Senegal gik hele vejen og vandt Africa Cup of Nations.