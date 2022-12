I chok over Lindstrøm: Den største VM-skuffelse

Verdensmesterskaberne i Qatar er slut, og de fik Argentina som vinder efter en hæsblæsende finalesejr over Frankrig.

Mens Lionel Messi og de øvrige argentinere kunne lade sig hylde efter finalen, så måtte andre nationer tage slukøret hjem fra turneringen langt før tid. Deriblandt var Danmark, Tyskland og Belgien, som slet ikke kunne leve op til forventingerne.

Derfor er flere spillere fra de tre nationer også at finde på alverdens flophold. Tipsbladet har givet sit bud med flere danskere iblandt, mens L'Equipe eksempelvis har Andreas Skov Olsen på sit hold.

Nu har hollandske voetbalprimeur også lavet deres VM-flophold. Her er der også dansk deltagelse i Jesper Lindstrøm, som får en ordentlig tur med den berømte økse.

- Han er muligvis den største skuffelse fra det mest skuffende landshold ved VM. Han gør det godt i Frankfurt, men det skete slet ikke i Qatar. Særligt mod Australien var det chokerende at se Lindstrøm. Det var nok bedre for ham, at Danmark røg ud med et enkelt point, skriver mediet som årsag til danskerens inkludering.

Tyskland og Belgien, der også røg ud efter gruppespillet, er repræsenteret med tre spillere hver. Flopholdet er præsenteret i en 3-4-3-opstilling.

Her er Manuel Neuer på mål, mens Nico Schlotterbeck, Niklas Süle ogJorge Sánchez udgør forsvaret. Jesper Lindstrøm, Kevin De Bruyne, Federico Valverde og Steven Bergwijn udgør midtbanen, mens Cristiano Ronaldo, Gareth Bale og Eden Hazard er helt i front.

21-årige Jesper Lindstrøm har haft en drømmesæson i tyske Frankfurt, men de magiske momenter fra Bundesligaen fik han ikke overført til VM-slutrunden. I første opgør mod Tunesien kom han ind fra bænken, mens han i de efterfølgende kampe mod Frankrig og Australien startede på banen.

I afspilleren ovenfor kan du se alle Jesper Lindstrøms scoringer fra Bundesligaen.